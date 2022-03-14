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甘肃交通与张掖市共建河西走廊绿色能源与公路运输融合大通道

2022年03月14日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者王连香）近日，甘肃省交通运输厅与张掖市政府共同签订《“十四五”交通基础设施省市共建协议》（以下简称《共建协议》），明确采用省市合作共建模式，加快推进张掖区域性综合交通枢纽城市建设。

根据《共建协议》，双方将集中省市优势资源，推动张掖市交通快速网、干线网、基础网建设取得重大进展，实现县县通高速公路、具备条件的自然村组通硬化路，铁路、公路、机场“一体化”综合枢纽建设取得新突破，交通运输服务水平显著提升，路衍经济产业稳步推进，共同建设河西走廊绿色能源与公路运输融合大通道示范项目等。

《共建协议》谋划了4个高速公路“开口子”工程，总投资10亿元。双方将合力推动永昌至民乐高速公路、213国道元山子至白庄子段改扩建工程和临泽丹霞、山丹西服务区等路衍经济项目建设；推进河西走廊绿色能源与公路运输融合大通道示范项目，在张掖地区打造集中式光伏发电基地，依托连霍高速公路沿线服务区、收费站所及其他闲置土地等资源，配套分布光伏发电项目，构建“集中式＋分布式＋充电桩＋换电站”的交能融合产业体系，进一步完善河西走廊路网结构，推动交旅、交能融合发展。

近年来，张掖市立体化、开放式的综合交通运输网络初步建成，实现县县通高速（一级）公路，90％的乡镇通三级公路，建制村100％通硬化路、通客车，4A级及以上景区二级及以上公路全覆盖，“东西畅通、南北贯通、互联互通、立体交通”格局基本形成，有效助力当地经济社会发展。

(责编：王连香、高雷)

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