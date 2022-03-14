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猪肉供应出现阶段性过剩 3-4月份价格或跌至每斤6元

2022年03月14日13:21 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者李栋）近日，农业农村部公告表示，受生产惯性增长影响，当前我国生猪出栏偏多，加上春节后消费淡季猪肉需求下降，猪肉供应出现了阶段性过剩。业内人士表示，猪肉价格探底趋势还将维持一段时间，3、4月份猪肉价格可能跌至每公斤12元左右。

据农业农村部3月11日发布的全国农产品批发市场一周价格行情监测报告显示，3月4日-10日一周内，重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上一自然周相比，变化幅度在-1.1～1.2%之间。猪肉批发价格在当周均价为每公斤18.35元，环比下跌1.1%，同比下跌52.9%。

农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示，去年底全国生猪存栏4.49亿头，同比增长10.5%。这些存栏生猪会在1-6月份陆续出栏上市。由此推算，今年上半年猪肉市场供给必然处于高位。

在消费端，根据对部分屠宰企业的监测，2月份第2周屠宰量为330万头，3月第1周增加到480万头，与春节前每周平均620万头的屠宰量相比下降明显，屠宰量的下降反映出春节后的猪肉消费明显偏弱。农业农村部有关负责人表示，目前生猪价格已经跌破盈亏平衡点，养殖企业普遍陷入亏损状态。

“下跌趋势还会延续一段时间，3、4月份猪价可能跌至每公斤12元左右的谷底，养殖亏损程度还会加大。”陈光华介绍说，此轮猪周期，生猪价格自2020年全年到2021年初高位运行后，已经经历过两次下行探底。第一次是在2021年6月下旬，第二次是在2021年10月第2周，现在正处于第三次价格下行探底过程中。

在本月初农业农村部召开的生猪企业座谈会上，相关人士表示，春节后猪肉进入消费淡季，能繁母猪存栏量尽管已回调到绿色合理区域，但生猪出栏仍惯性增长，生猪价格处于下行通道，加之大宗饲料原料价格持续上涨，猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间，今后两个月价格下行压力仍然较大。

农业农村部副部长马有祥在座谈会上强调，下一步需通过强化监测预警，持续跟踪监测生猪和能繁母猪月度存栏信息，加强信息发布，科学引导生产。

在市场调节层面，据国家发展改革委消息，2月21日-25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。

“希望广大养殖场户能够紧盯市场、控制成本、防好疫病、踏准节奏，挺过近期生猪生产经营相对困难的阶段。”陈光华说。

(责编：赵竹青、高雷)

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