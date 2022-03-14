栗翘楚 任妍 焦磊

民生系着民心，是党执政之本、人民幸福之基、社会和谐之源，是最大的政治。今年政府工作报告中提出，2021年我国人民生活水平稳步提高，居民人均可支配收入实际增长8.1%，脱贫攻坚成果巩固和扩展，基本养老、基本医疗、社会救助等保障力度加大，教育改革发展迈出新步伐。新开工改造的城镇老旧小区5.6万个，惠及千万家庭。

近日，全国政协委员、广西柳州市检察院副检察长韦震玲对外经贸大学国家对外开放研究院教授李长安，我爱我家集团董事长、总裁谢勇，智联招聘CEO郭盛，加多宝集团党委书记庞振国做客人民网“人民会客厅—两会时刻”视频访谈栏目，就民生领域的热点话题展开讨论。

以下是访谈精编：

记者：李教授，如何看待今年政府报告与《“十四五”就业促进规划》中，其关于就业的短期目标和长期目标间的衔接和统一？

李长安：我们一个总的目标即就业总量保持稳定，无论人口结构、经济发展形势和外部环境如何变化，就业形势都要稳字当头。

第二个目标，即就业质量不断提高。所谓就业质量要不断提高，就是说每一个劳动者不但要有一个工作，而且要有一个好的工作。所谓好的工作，就包括我们可能有更好的收入水平，有更好的社会保障，有更好的工作环境，劳动者能够在一个更好的、更大的社会环境当中，能够体会到工作的快乐。这是我们长远的一个目标。

从短期目标和长期目标的关系来看，短期，我们要应对就业中所面临的困难和问题，其实质是为了实现更长远的经济发展战略目标。所以，从短期目标和长期目标来看，实际上是内在统一的过程。

记者：请问郭总，今年的“金三银四”会呈现出怎样的求职趋势？

郭盛：我们看到的趋势是2022年春节后，首页招聘区还在稳步上升，尤其是大企业，非常强劲。值得注意的是，以往就业旺季主要产生在春节后大概一个月左右的时间，但是今年我们估计这个趋势会延续比较长，会到3月底甚至到4月。

从行业角度来看，有两类行业增长较快。一类是服务业，包括物流、餐饮、娱乐，增速非常明显，同比增速都达到47%、33%和17%。另外一个是技术含量高的这些企业，尤其是智能制造，电子技术、芯片、集成电路等等，对人才都有大量需求。

记者：请问谢总，针对新市民青年人这一类群体，如何进一步满足他们的住房的合理性需求？

谢勇：满足合理住房需求，核心就在于面向新市民与青年人，在更大的时间和空间范围内，提供丰富多样的租房选择。一方面是合理的租金，让租户付得起；另一方面是推动职住平衡，为居住构建舒适的工作、生活等外部环境，让租户住的好。

我爱我家始终关注新市民、青年人的居住品质。一是积极参与政府保障性租赁住房项目，为符合条件的新市民、青年人提供小户型、低租金的房屋。二是积极与政府产业园展开战略合作，打造以职工居住为核心，涵盖生活、商务办公的组合式职工公寓项目，推动职住平衡。三是提供目标城市符合消费人群品质需求的服务，并不断提升服务质量与服务内涵，在智能应用、空间时尚、社交互动上多下功夫，满足年轻群体的个性化需求。

记者：请问庞总，如何进一步提升食品安全的治理能力和治理水平？

庞振国： 食品安全是一个系统性的大课题，需要社会共治，才能有全民共享。在消费升级和促进消费内需的新时代背景下，食品安全也有了更多的一些新的内涵。

要进一步完善法律法规，强化监管，提高假冒伪劣产品的违法犯罪成本；第二，食品企业要加大技术创新，及时地引入数字化、智能化等等技术的提升，让它的产品溯源或者整个全生产的流程数字化的管理得到提升；第三，要加大环境保护，这样食品才能更安全；第四，要深入开展食品安全宣传科普，提升全民对于食品安全的重视，它的鉴别力，它的维权意识。

记者：高质量生活体现在民生的点点滴滴。请问韦委员，今年全国两会，您带来了哪些提案？

韦震玲：我带来了三份提案，一份是关于柳江生态保护问题的提案，我主要是基于全流域的生态保护，提出了以筑牢中华民族共同体为意识，建立全流域生态保护补偿机制的提案；另外一个也是立足我的本职工作，我提出了关于加大对虚假诉讼打击力度的提案；第三个是结合民生民利问题，也结合我日常关注的一些社会问题，我提出了建立家庭全职服务成员的权利保障机制的提案。

记者：请问李教授，数字化技术在改善民生方面有哪些积极推动作用？

李长安：疫情对民生是冲击比较大的，但是在疫情期间，也给互联网行业带来了非常大的发展机遇，依托互联网+，可以看到涌现出如云招聘、云看房等新模式新业态，并逐渐被大家接受，甚至有些可能会变为一种常态。

记者：请问郭总，如今年轻人的求职偏好呈现出来哪些特点？

郭盛：现在的90后、95后，我们认为已经进入一个丰腴时代，他们的工作不是为了谋生而工作了，他们的工作更多的是为了自己，为了自己的兴趣爱好，为了自己的舒适度，为了自己的理想等等，是更忠于自己的工作，工作和生活更多地融合起来了。

在求职形式上也在发生变化，过去面对面的面试形式已经逐步被视频面试所取代，大家互相看一下是不是对眼，然后再进入下一轮的谈判，这个效率会高很多。可视化的招聘已经成为了一个非常重要的潮流了。

记者：请庞总从企业的角度谈谈现在年轻人的求职都呈现哪些特点？

庞振国：我们可以感受到，这几年，因为新冠疫情的影响，就业的问题较为凸显。所以，我们公司在统筹安排之下，上下齐心，哪怕有再大的困难，也努力做好业绩，为社会创造出更多用人需求。

我们企业有两个通道，一个是管理的通道，一个是专业的通道，我们通过自己的人才梯队的搭建，学习型组织的打造，模型的设计，这样形成一个完整的培训体系，为每一个员工的成长来做一些保驾护航，也就是利于这些人才的发展。其实人才发展了，我们企业也能得到相应的发展。

记者：请问谢总，在促进房地产业良性循环上会有哪些新的举措？

谢勇：促进房地产业良性循环中服务力与竞争力的提高，我爱我家积极响应中央精神，践行“房住不炒、住有所居”，推动房地产服务回归本质，努力实现行业价值、社会价值。

行业价值就是提质增效、优化经济服务。我爱我家利用数字化对传统房地产经济进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，增强房地产经济服务全链条关键环节的各种优质服务的竞争力，加速产品和服务迭代。

社会价值就是履行社会责任的服务能力，一方面，响应中央精神，积极参与保障性租赁住房建设，推动职住平衡；另一方面，积极推动数字化社区与智慧社区建设，致力于将门店建设成为数字化社区的助力者与推动者。

记者：请问李教授如何看待职业教育体系的人才培养和就业前景呢？

李长安：我们现在要走向制造大国，要实现现代化的目标，我们现在就需要有一个高素质的人才队伍，所以，职业教育体系的改革方面，都是紧紧围绕着战略目标来展开的。我相信在下一个阶段，职业教育本身的改革力度应该还会进一步地加大，我们可能还是要在未来的改革当中特别地注意纠正它本身存在的这些问题，也要改变一部分人的传统的观念，对于职业教育本身的偏见等等这样的一些问题。

在社会中，还是有很多人对职业教育有一定误解，比如有的人认为进了职业教育好象就没有文凭之类的，好像学技术技能总感觉有点低人一等似的。所以，就导致了我们的职业教育出现了所谓的差生教育，这是一个非常大的误解和偏见。我觉得在下一步的职业教育改革当中，这些应该都是一个重点。

记者：请问郭总，在招聘平台上，关于职业教育有哪些信息？

郭盛：我看到有四个比较明显的特点，第一个特点就是职业教育人才非常匮乏。最近的人社部、工信部、教育部发布的《制造业人才发展规划指南》里面显示，中国制造业十大重点领域2020年人才缺口就超过1900万人，2025年这个数字要接近30万人，缺口高达48%。

第二，当前，很多新职业在不断涌现，如人工智能、捏脸师等，新的技能人员是落后于新的职业发展的，都是现学现用。在整个培养机制里面，市场的需求和这些人才的供给是配不起来的，是比较落后的。

第三点，目前我们看到的职业教育还仅仅是技能教育，而不是素质教育。很多的时候，出现了快速上岗的现象，大家讲的主要是技能教育。而不像大学提供的是素质教育，在这一点上，更多的学校应该更多的考虑学生的素质教育，

最后一点比较重要的是职业技能应该是一种终身教育，而不仅仅是两年这样一个教育。所以，终身教育也就意味着你在未来职业发展过程当中，可以不断地回炉，不断地可以学习新的技能，言下之意，职业教育的水平就会越来越高。

记者：请问韦委员，毛南族在脱贫攻坚和乡村振兴的衔接方面的成效又如何？除了帮扶措施，您认为当地还应该有哪些主动的作为，来更好地实现乡村振兴？

韦震玲：我们毛南族在实现整族脱贫以后，并没有停下奋进的步伐，整个毛南族人民在过去的两年接续奋斗，开启了发展新局面。今年年初，我们环江毛南族自治县政府工作报告中对去年一年的工作进行了总结，去年一年环江的国民生产总值达到了72.8亿，同比增长13.9%，规上工业生产总值增加了48.6%，在我们河池市的县区中是排名第一。

我也注意到，在过去的两年，我们环江紧紧围绕生态资源优势，一个是加强了生态旅游、康养的一些基础设施建设；二是围绕这些特色产品，加大对涉农产业的培育力度。

(责编：申佳平、高雷)