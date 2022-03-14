新华社北京3月14日电（记者安蓓）记者14日从国家发展改革委了解到，近期国务院批复了《河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建总体规划》，明确经过一年的努力，基本完成影响防洪的水毁水利工程修复、损毁房屋修缮加固和农村居民自建住房原址重建，交通、能源、通信等基础设施和教育、医疗卫生服务保障能力基本恢复到灾前水平。

根据总体规划，经过三年的努力，全面完成灾后恢复重建任务，灾区防灾减灾能力得到显著提升，生产生活条件和经济社会发展水平全面恢复并超过灾前水平。

国家发展改革委有关负责人说，总体规划是指导灾后恢复重建工作的纲领性文件。出台和实施总体规划有利于统筹各方力量尽快重建美好家园，充分发挥社会主义集中力量办大事的制度优势；有利于统筹灾后恢复重建与防灾减灾能力提升，加快改善灾区防范应对自然灾害的能力；有利于尽快恢复灾区基础设施功能，提升公共服务水平，夯实区域高质量发展的基础。

总体规划从居民住房、基础设施、城市内涝治理、公共服务、产业恢复振兴、生态环境、应急管理等7个方面提出了灾后恢复重建任务，明确了重要时间节点和阶段性目标。

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