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人民银行：聚焦创新发展 增强国库发展新动能

2022年03月14日18:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行近日召开了2022年国库工作电视会议。会议要求，2022年人民银行国库系统要聚焦创新发展，增强国库发展新动能。

会议认为，2021年人民银行国库系统立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面加强党的建设，依法履行经理国库职责，服务发展改革效能有新提升，为民服务解难题有新作为，国库业务数字化创新有新亮点，依法行政强化监督管理有新成效，分析研究提质增效有新成果，国库高质量发展迈出新步伐，实现“十四五”良好开局。

会议要求，2022年人民银行国库系统要坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚定不移持续推进国库高质量发展，奋力谱写央行经理国库新篇章。要聚焦党建引领，以高质量党建引领国库高质量发展；聚焦国之大者，服务国家改革发展大局；聚焦人民群众急难愁盼，用心用情为民服务；聚焦法治国库建设，提升国库监督水平；聚焦本领能力培养，打造高素质国库干部队伍。

(责编：罗知之、高雷)

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