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塔里木油田累计向我国中东部地区供气突破3000亿立方米

2022年03月14日18:22 | 来源：新华社
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截至3月14日，通过我国能源大动脉——西气东输工程，位于新疆南部的中国石油塔里木油田累计向我国中东部地区供气突破3000亿立方米，相当于全国2021年天然气总产量的1.5倍。特别是在去冬今春冬供期间，塔里木油田天然气日产量连攀新高，保持在1亿立方米高位运行，全年向西气东输工程供气超249亿立方米，为沿线群众过“暖冬”创造了条件。

图为塔里木油田超深层钻井现场。（中国石油塔里木油田供图）

据塔里木油田估算，3000亿立方米天然气相当于替代标煤4亿吨，减排二氧化碳4.26亿吨，惠及北京、上海等15个省区市、120多个大中型城市的约4亿居民。

1998年9月，塔里木油田克拉2井测试获得高产天然气流，标志着当时我国最大的优质整装气田——克拉2气田横空出世，直接促成了西部大开发标志性工程——西气东输工程的建设。2004年10月1日，西气东输工程全线建成投产，横贯全国东西的能源大动脉由此诞生，推动我国全面进入“天然气时代”。

位于群山中的克拉2气田，是塔里木油田西气东输主力气田之一。（中国石油塔里木油田供图）

作为西气东输主力气源地之一，塔里木油田始终把保障国家能源安全和平稳供气作为首要任务，不断向超深复杂领域挺进，挑战超深、超高温、超高压等世界级勘探开发难题，全力提升天然气保供能力，全面建成300亿立方米大气区。2021年，油气产量当量达到3182万吨，其中天然气产量319亿立方米，实现连续5年超百万吨增长。

此外，塔里木油田在全力保障西气东输供气的同时，加快推进“西气西用”，带动新疆特别是南疆地区经济社会发展。中国石油援疆一号工程——南疆天然气利民工程管网已延伸至3035公里，覆盖南疆5地州42个县市、21个农牧团场，累计供气超463亿立方米，使环塔里木盆地的南疆各族百姓从“柴煤时代”跨入“天然气时代”。（记者顾煜）

(责编：杨光宇、袁勃)

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