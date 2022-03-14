人民网记者 孙博洋

近年来，市场监管总局围绕民生关切，积极做好民生计量工作，重点针对眼镜配制、集贸市场电子秤、加油（气）机、定量包装商品等与百姓生活密切相关的领域展开专项行动，打通计量惠民服务“最后一公里”。

黑龙江省市场监管部门检查眼镜制配场所。来源：市场监管总局

2021年，市场监管总局持续部署开展眼镜制配场所计量专项整治。数据显示，全国各地市场监管部门共检查眼镜制配场所44835家，眼镜制配计量器具136671台，查处不合格计量器具2920台，确保了“验、配”计量精准，防止了对青少年视力的二次伤害。各地还采取多种方式向消费者普及视力保护基本常识，帮助消费者科学掌握“近视不能治愈”等科学知识，引导消费者选择正规眼科医疗机构咨询和治疗。

浙江省余姚市市场监管部门检查集贸市场电子秤。来源：市场监管总局

据市场监管总局相关负责人介绍，在电子计价秤专项整治中，各地充分发挥市场监管部门综合执法作用，严厉打击缺斤短两和计量作弊等违法行为，共检查商场超市、集贸市场170421家，电子计价秤1000170台，查处不合格计量器具14282台，查处计量违法行为5514件，真正把“黑心秤”变成“放心秤”。

内蒙古自治区鄂尔多斯市市场监管部门开展加油机计量监督检查。来源：市场监管总局

在加油站计量方面，针对社会反映强烈的加油站计量问题，各地市场监管部门严格执行《加油站计量监督管理办法》，对加油（气）机实施计量监督检查。市场监管总局发布数据显示，监督检查行动中，共检查加油（气）站60159家，加油（气）机349449台，查处不合格计量器具968台，切实保障了加油、加气的计量准确和安全可靠。

北京市丰台区市场监管部门检查定量包装商品净含量标注情况。来源：市场监管总局

柴米油盐酱醋茶，是民生大事。为保障民生消费安全，市场监管总局开展了定量包装商品净含量计量监督专项检查。

市场监管总局发布数据显示，天津、河北、黑龙江、上海、浙江、广西、重庆、贵州、陕西等9地共抽查企业431家，抽查米、面粉、食用油、杂粮、小食品、洗发液、化妆品、合成洗涤剂以及其他种类定量包装商品987批次，净含量标注合格953批次，净含量标注抽样合格率为96.6%，净含量检验合格945批次，净含量检验抽样合格率为95.7%，连续5年保持在90%以上。

据了解，市场监管总局还大力推进诚信计量自我承诺行动，引导各地积极构建经营者自我承诺、政府部门推动引导、社会各界监督“三位一体”的诚信计量管理模式。

据介绍，行动中，各地市场监管部门广泛宣传诚信计量理念，采取监管与服务相结合的方式，强化经营者主体责任，增强经营者自律意识，促进计量诚信体系建设不断深入。据统计，截至2021年底，全国经营者开展诚信计量自我承诺累计达30余万家。

2022年2月28日，市场监管总局发布《关于加强民生计量工作的指导意见》。市场监管总局相关负责人表示，从民生计量最突出的问题着眼，从民生计量最具体的工作抓起，找准痛点、疏通堵点、消除盲点、解决难点，全面提升民生计量总体水平，促进市场计量环境持续优化，建立民生计量长效服务和监管机制，推动民生计量工作再上新台阶。

(责编：申佳平、高雷)