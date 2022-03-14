由人民健康主办的2022年全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“区域转型数字化 助力乡村振兴”为主题的专场座谈上，商务部财务司乡村振兴处三级调研员徐浩伦建议，让数字技术赋能乡村，从生产、加工、流通等各环节推动乡村产业发展，推进产业升级，让“互联网+”向乡村延伸。

商务部财务司乡村振兴处三级调研员徐浩伦。

随着网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，数字乡村应运而生。徐浩伦认为，推动农村流通现代化，完善农村现代市场体系，开展电子商务进农村工作，要重点支持健全县乡村三级物流配送体系，推动农村商贸物流企业转型升级，完善农村电子商务公共服务体系和培育农村电商人才。持续推进数商兴农，通过公益化与市场化相结合的方式富农助农，持续开展农产品认证帮扶、品牌推介、洽谈，产销对接等工作，开展农产品网络品牌培育推广，加快农产品标准化、网络化和品牌化，助力乡村振兴。

徐浩伦说，乡村产业应充分发挥自身优势，结合特色产业和资源禀赋，探索出一条符合本地实际的电商发展道路。通过建设“互联网+”产业园，吸引电商企业和创客，培育市场主体。积极拓展开发市场渠道，依托电商平台，上架特色农产品，发展线上线下零售营销模式。全面加强品牌质量建设，加快“三品一标”认证，建立农产品可追溯体系，打造本土电商品牌。（欧阳易佳）

(责编：曹淼、李源)