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2022全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈

冯全普：以数字化供应链助力农业产业发展

2022年03月14日08:29 | 来源：人民网
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由人民健康主办的2022年全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“区域转型数字化 助力乡村振兴”为主题的专场座谈上，京东集团副总裁、零售公共事务部负责人冯全普结合京东在数字乡村建设的实践经验，就如何以数字化供应链助力产业带和乡村振兴问题发表看法。

京东集团副总裁、零售公共事务部负责人冯全普。

冯全普说，在农业亟待数字化赋能的当下，用数字“武装”农业产业发展成为必由之路。大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，要促进信息技术与乡村振兴融合发展。京东发挥新型实体企业效能，助力优质农业特产上行，打造政府、企业、电商三位一体的合作模式，拓展农业农村大数据应用场景，助力国家农业地标产品打造、品牌升级及农民“丰产也丰收”，是布局数字乡村战略、“互联网＋农业”模式的新尝试。

冯全普介绍，京东充分发挥供应链、物流，包括技术、数据、服务等领域核心能力，携手乡村产业为政府、企业提供“供应链+平台运营”等数智产业服务，打通农业农村全产业链条，让农产品生产走上“奔富路”，推动数字乡村发展，推进乡村振兴进程。

冯全普说：“京东以客户为导向，以体验为核心，提倡数字化消费，加快供应链、快递、冷链等业务下沉，服务产业带、农产品上行，从规模化生产、标准化运作、品质化规范，再到物流运输，品牌打造，助力多地形成高质量农产品与农村消费升级的双循环，不断推动乡村振兴取得新进展。”（欧阳易佳）

(责编：曹淼、李源)

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