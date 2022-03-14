由人民健康主办的2022年全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“推动中医药高质量发展 助力乡村振兴”为主题的专场座谈上，京东零售云副总裁李焕民结合京东在信息惠农、信息助农方面的实践经验，就信息化助力乡村振兴发表看法。

京东零售云副总裁李焕民。

什么是信息惠农？李焕民解释说，惠就是惠及，让农民得到好处，让信息服务进村入户，用信息技术改造传统农业，用信息产品服务农业生产经营，让农民真正分享信息化的成果。乡村产业发展，要立足自身实际，依托电商经济，开发优势产品，以品牌化带动区域产业发展。不论是产业增收，还是环境生态改善，都要根据当地区域经济优势，加大产品差异化竞争力。要推进数字化建设，打造数字化产业带，打通一二三产业要素流通，通过数字技术不断提升乡村治理水平。

李焕民介绍，近年来京东积极探索方案，助力地方产业信息化升级，通过搭建信息化数据平台，如打造“县买县卖平台”（京东零售云解决方案之一）助力地方构建交易网络，完善数据库，精准施策，利用数字技术推动乡村产业发展，助力产业升级，推动一二三产业融合发展，提高第一产业附加值，加速第二产业流通效率，建立有效的物流体系、现代的商贸体系，促进第三产业发展，最终实现生产需求、销售需求和发展需求的有效衔接，带动农民增产增收，助力乡村振兴。

李焕民认为，数字技术重构产业链，打通一二三产要素流通堵点，提升产业效率已成为当前经济发展新的增长点，对生产、流通、消费全过程产生深刻影响。顺应数字技术向农村下沉的发展态势，率先在优势特色农产品产区实现突破，从交易平台入手，线上与线下相结合，做到“产品卖出去，品牌建起来，乡村富起来”。（欧阳易佳）

(责编：曹淼、李源)