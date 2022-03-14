由人民健康主办的2022年全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“区域转型数字化 助力乡村振兴”为主题的专场座谈上，景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区专职副主任刘子力结合景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区发展的实践经验，就如何以数字技术助力乡村振兴问题发表了观点。

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区专职副主任刘子力

刘子力认为，乡村建设可通过几方面的数字化建设，将乡村发展与智慧城市联系起来：首先要关注品牌化建设潜力，探索乡村地区有发展潜力的产品，并对其进行品牌化建设；其次是继续提高交通、数字基础设施等方面基础设置建设水平；再有就是推进物流的数字化。

在刘子力看来，数字化建设下一步的重点是提高冷链、储存和深加工能力，使农村地区产品跨越时间和空间的束缚。对此，要建设原产地生鲜冷链，推行“中央厨房模式”建设一体化数字平台，还要避免乡村人口空心化，助力乡村振兴。（何垚森）

(责编：董童、李源)