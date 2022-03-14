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2022全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈

何佳：数字化科技赋能农业发展

2022年03月14日08:46 | 来源：人民网
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由人民健康主办的2022年全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“区域转型数字化 助力乡村振兴”为主题的专场座谈上，黑龙江省鹤岗市绥滨县委书记何佳结合黑龙江省绥滨县乡村振兴的实践经验，分享了如何用数字化科技赋能农业发展，助力乡村振兴的经验。

黑龙江省鹤岗市绥滨县委书记何佳

绥滨县隶属于黑龙江省鹤岗市，地处边境，濒松花江，三面环水，是粮食大县。何佳表示：“绥滨县积极推动农业数字化进程，开启农业专业化管理模式，为当好国家粮食安全‘压舱石’提供数字化支撑。”。

何佳提出，通过数字化改造，发展智慧农业，为产业赋能，打破农业产量和品质的天花板。“农作物种得好，加工做得好，产品才能卖得好，走农产品精品化模式，通过差异化实现弯道超车。”

他还介绍，目前，绥滨县正在加强精品农业建设，打造胚芽米品牌，接下来，绥滨县将在品牌建设等规划上加大力度，把农产品做精、做优、做出特色。（欧阳易佳）

(责编：董童、李源)

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