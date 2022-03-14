由人民健康主办的2022年全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“区域转型数字化 助力乡村振兴”为主题的专场座谈上，山东省济南市商河县委常委、宣传部部长王帅分享了商河县立足实际，开展具有自身特色的数字乡村建设相关经验。

山东省济南市商河县委常委、宣传部部长王帅

王帅介绍，近年来，商河县凭借自身区位优势，狠抓数字化建设，驶上了经济发展的快车道。依托自身优势产业，通过发展“网红经济”“电商经济”，打造生产、销售、流通产业链，推进国家级电子商务示范县建设。区域内通过数字化建设培育了一批“网红电商”，通过优势结合，搭建数字化助力乡村发展的新平台，拓宽了产品流通渠道。与电商企业开展数字经济合作，打造区域品牌，通过发展电商经济，创新销售新模式，提高产品销售量。通过及时关注政策，进行产业规划和部署，把政策红利留在县域，不断推进现代农业和数字乡村发展。

“通过这些措施，商河县探索出农业与数字经济有效衔接的发展模式，引导农户通过新模式增产增收，提高农村产业发展，持续增强‘农业富民’能力，推动了乡村发展。”他说。

王帅还表示，未来商河县将继续在数字化乡村建设中挖掘潜力，“开垦”未数字化的村镇。通过加强培养行政部门中的互联网思维，推进区域特色产品和文化建设，将数字化发展更好与乡村发展相结合。在已经进行数字化建设的乡镇，则通过打造样板，发展龙头，以点带面推动整个县域发展，最终通过一二三产业融合发展推进工业化、城镇化来反哺农业农村现代化建设。（何垚森）

(责编：董童、李源)