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2022全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈

张雷：借力区位优势 发展特色产业

2022年03月14日08:47 | 来源：人民网
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由人民健康主办的2022年全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“区域转型数字化 助力乡村振兴”为主题的专场座谈上，河北省滦平县委常委、副县长（挂职）张雷介绍，近年来，河北省滦平县以乡村振兴统揽经济社会发展全局，借力区位优势，盘活自然资源，发展特色产业，走出一条具有滦平特色的乡村振兴道路。

河北省滦平县委常委、副县长（挂职）张雷

张雷介绍，河北省滦平县处于京、冀、内蒙古的省市“金三角”交汇点，素有“北京北大门”之称，是沟通京冀蒙的交通要冲。依托天然优势，滦平融合滦平普通话文化、民宿文化、康养旅游等发展要素，发展集生态种植、电商销售、观光旅游于一体的产业链，为实现乡村振兴趟出新路径。“依托热河中药花海小镇，打造“中药+”产业示范点、道地中药材产业示范带。依托长城国家文化公园金山岭段试点与地区冰雪产业项目建设，引导发展全域旅游。发展特色民宿、休闲采摘等乡村旅游产业，吸引了大量来自北京的游客”。

张雷认为，想要激活乡村振兴内生动力，需健全乡土人才“成长链”，通过深度挖掘、重点培养、加强服务，倡导“人人爱家乡、护家乡、宣传和发展家乡”理念，呼吁人才回乡建设滦平。（欧阳易佳）

(责编：董童、李源)

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