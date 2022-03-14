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2022全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈

王勇：打造全产业链数字信息服务中心 推动乡村产业发展

2022年03月14日08:48 | 来源：人民网
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由人民健康主办的2022年全国两会“乡村振兴·中国力量”系列圆桌座谈在近日北京举行。在以“区域转型数字化 助力乡村振兴”为主题的专场座谈上，河北省保定市唐县副县长（挂职）王勇分享了唐县通过数字化建设促进乡村特色产业发展，助力乡村振兴的经验。

河北省保定市唐县副县长（挂职）王勇。

王勇介绍，近年来，唐县通过数字化建设促进乡村特色产业发展，推动乡村经济不断向前。立足传统优势产业，通过信息技术建设，重点发展肉羊养殖产业。建设包括服务平台、管理平台以及支撑平台的“肉羊全产业链数字信息服务中心”，通过智能化数据采集、智能化数据分析、智能化流程监管，实现对肉羊产业链上游养殖、中游加工、下游销售的智能化管理，有效促进产业发展，带动农民增收。通过信息技术改善传统旅游业，建立县级智慧旅游指挥中心，对景区客流量、游客来源、消费习惯等信息实时监控和分析，下一步将继续拓展智慧旅游指挥中心功能，通过大数据把控旅游的管理和监管。培育新兴产业，大力发展电商经济，打造了1家县中心旗舰店，345家村级服务站，服务唐县60万人口的“1+345+60”服务体系，实现电商物流体系全覆盖。

王勇认为，推进乡村数字化建设，关键是让更多的农民群众参与进来。为此，要加强农村基础设施“两网”建设，即“电网”和“互联网”。同时，在推进乡村数字化建设过程中，政府也要加强监管，采取措施保护农村公民信息安全。（何垚森）

(责编：董童、李源)

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