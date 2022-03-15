人民网北京3月15日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，截至3月8日，国家铁路累计发运粮食2038万吨，同比增长20.2%。铁路部门高度重视粮食运输工作，细化方案组织，为保障民生贡献了积极力量。各铁路局集团公司加强与地方政府、大型粮食生产流通企业的沟通协调，动态掌握粮食运输需求和市场保供需求，加强货源组织，强化空箱空车保障，优化运输方案，确保粮食运输安全高效畅通。

铁路部门开足马力，为春耕备耕提供可靠运力保障。截至3月8日，国家铁路今年累计发送化肥、农药等春耕物资1092.5万吨。各铁路局集团公司针对管内化肥集中到达的实际，统一调配货场、专业线劳力和机械等资源，提升装卸车作业效率，开辟绿色运输通道，确保春耕物资及时送达田间地头。

此外，铁路部门扎实推进老少边及脱贫地区铁路建设，2021年又有25个县结束不通铁路的历史。铁路部门一方面积极服务好乡村地区群众出行，不断改善乡村地区站车服务设施，提升公益性“慢火车”开行质量，会同相关部门开好旅游专列、助学专列、务工专列；另一方面全力保障乡村地区实现货畅其流，落实好国家支农惠农政策，全力保障涉农重点物资运输，持续加强特色农副产品运输组织，助力乡村地区特色产业发展。

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