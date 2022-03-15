黄江林、王晖

本报记者王明浩、邵香云、白佳丽

阳春三月，天气回暖，正是春耕备耕的好时节。60岁的天津老农时更生抢抓农时，冬季成熟的萝卜刚装车送出，又一头扎进温室大棚，开始了新一季的辛勤播种。

“过去种麦子，辛苦一年存不下几个钱。现如今还是这几亩地，赚十多万块钱不在话下！”换种天津本土培育的萝卜品种后，时大爷日子好了，说起话来腰板都挺得直直的。

甜脆的萝卜名声在外，娇艳的花卉一盆难求，嫩绿的水培菜销售红火……耕地有限的天津市，依托科技创新、空间利用、产业融合、品牌打造，在“一亩地”上下“绣花”功夫，现代都市型农业“闯”出了新路子、“种”出了新高度。

培育“芯片”硬支撑，一粒种子变成了“真金白银”

青萝卜是天津的特色农产品，种植历史悠久，深受百姓喜爱。西青区的沙窝萝卜、武清区的田水铺萝卜，那是家喻户晓。

嘛样的青萝卜才算好？天津人总能给出相同的回答——颜色翠绿，味道甘甜。

作为蔬菜育种专家，天津科润蔬菜研究所所长张斌和团队坐了10年冷板凳，育出了表皮颜色比以往稍浅的“七星”萝卜品种。

遗憾的是，市场并不买账。“没人愿意试种，有农户还调侃新品种是‘黄皮萝卜’。种出来的萝卜，大家不愿意买。”张斌感慨道，那个时候，免费送给农户种，都是一脸不乐意。

尽管栽了跟头，张斌和团队依然执着。“以往农户种萝卜都是自己留种子，品种杂且退化严重，造成萝卜个头不一，产量、商品率较低，品质的稳定性也不高，严重制约了‘萝卜经济’的发展。我们就想育出更优质的种子，帮助农民增产增收。”

他们挨家挨户做工作，面对面劝、手把手教，一次不行就接着再来。

功夫不负有心人，第一批试种农户喜获丰收。“‘七星’品种抗病性好、产量高、样貌统一，又保留了甘甜的口感，平均每亩地多赚5000多元。”天津青白家庭农场负责人郭书艳尝到了甜头。

一粒萝卜种，就这样变成了百姓兜里的真金白银。“目前‘七星’品种在天津种植面积已超2万亩，足足占到七八成。农民的广告牌上，原来被调侃的‘黄皮’也成了卖点。”张斌满意地笑了。

90后“新农人”张立华，在天津大美良田农业科技有限公司任经理，换种新品种后，萝卜销售半径覆盖京津冀地区，“都是订单式销售，每棚萝卜种下前，就知道未来要运往哪儿。”

种子是农业的“芯片”。为了让自己的饭碗端得更牢，“菜篮子”“米袋子”更丰富，在天津，有一大批农业科技专家在致力于良种创新研究。56岁的于福安与天津小站稻打了半辈子交道，他带领团队育成“津原系列”水稻品种40个，科研成果近20年来覆盖天津水稻种植面积80%左右，累计创造社会经济效益30多亿元。 “现代农业的效益，必然藏在种子里。”于福安坚定地说。

天津积极组织种业企业和科研机构开展新品种选育，2021年登记蔬菜新品种33个；审定主要农作物新品种10个。“津强”系列强筋春小麦可替代进口品种，“津字号”黄瓜品种推广面积占全国华北型品种7成以上，“白峰”等品种打破花椰菜杂交种全部依赖进口局面……

不只在天津的农田里。近年来，越来越多“津字牌”种子撒向全国，赋能“希望的田野”。

把蔬菜种进“水”里，一方空间生出了“致富新经”

着装利落、一头短发的刘晓君，每天都会到宁河区苗庄镇的温室大棚走一圈。

温棚内，一排排齐刷刷的绿叶菜被架空在齐腰的钢架上。拎起一棵蔬菜，便能发现中空的管道里流动着营养液。温棚外，一辆辆物流车正等着把新鲜的蔬菜运往商超。

“我们把蔬菜种进了‘水’里，现在市场需求量很大。”刘晓君兴奋地说。

刘晓君的父亲刘连国很早就种起了水培菜，在父亲影响下，“85后”刘晓君大学毕业后回乡创业，现已是天津百利种苗培育股份有限公司总经理。

她给记者算了一笔细账，“水培菜生长速度快，一年可以种8到10茬，一亩地年出菜量比土培增加4到6倍，平均收入是土培菜的3倍。”

最初，水培菜并不被市场接受。刘晓君就带着团队从周边火锅店开始突破，慢慢打开了销路。“现在不少商超都提前预订，基本上成熟一批运走一批。”

眼下，刘晓君新建的50多个高标准温室大棚，全部用于水培菜种植，其中意大利生菜、奶油生菜都成了百姓餐桌上的“常客”，公司年营收超过4000万元，其中6成都来自水培菜项目。

“过去我爸干农业，每天都得‘弯腰撅腚’做农活。现在我们是工厂式上班，不仅自己直起了腰板，农产品也直起了腰板！”刘晓君打趣道。

眼下在天津，越来越多的人开始念“空间经”，端起了设施农业的“金饭碗”。

走进天津滨海国际花卉科技园区，俨然一个“智能花房”。从调光到控温，从育种到培植，从空间到地面，都是智能控制。花盆下潮涌而起、又随声而落的潮汐浇灌法，让每一滴水都得到循环使用。

园区内工人一个个身穿短袖，正打包着一盆盆“宝莲灯”——花朵如倒挂的灯笼，颜色从浅粉到深红，煞是娇艳喜庆。“我们从国外引进这种高档花卉，经过努力，终于掌握了成熟的栽培技术，实现了规模化生产。”天津市东信国际花卉有限公司董事长郑建军说，这种产品远销多个地方，一到春节更是供不应求。

“科学、高效利用空间，让土地长出‘美丽经济’。”郑建军谈到了种花的初心。

20世纪90年代，国内花卉品种多而不优，很多高端花卉品种都是国外垄断。公司的同事们毅然踏上“踏花寻美”之路，经过不断引进、试种、推广，最终选定了一批名特花卉，作为他们心中美的“代名词”。

“市场容易审美疲劳，需要不断开发新奇的品种才能紧紧抓住消费者。”郑建军说，除了红掌、宝莲灯、丽格海棠，还有观赏竹芋、马蹄莲等十多个品种，在花卉科技园区内争相绽放，去年公司实现营收上亿元。

不仅是一捧蔬菜、一盆花卉，鱼菜共生、稻蟹混养、立体种养……一方小小的空间上生出了“致富新经”，富了口袋，火了日子，多了奔头。

“2021年，天津累计建成高标准农田372.4万亩，新建设施农业20.73万亩；粮食产量达到249.9万吨，连续六年保持在200万吨以上，在全国主销区中名列前茅；蔬菜、肉类、禽蛋、牛奶、水产等‘菜篮子’产品自给率位居全国大城市前列。”天津市农业农村委党委书记、主任王宝雨说。

南方甘蔗北方“冒头”，一个采摘园迎来了八方客

天津市武清区南蔡村镇粜粮务村，毗邻北京、土地肥沃，但因为没有增收的点子，一度是出了名儿的困难村。

“橘不过淮，蔗不过江”，北纬40度的粜粮务村，决定种甘蔗吸引市民前来“尝鲜”。“00后”回乡青年李新磊，对这一想法有着极大热情，“玩出新花样，不愁没客来。”

在家人带动下，李新磊成立天民蔬果专业合作社，与当地群众尝试种甘蔗。“刚开始那会儿，怎么种都不长，只好一茬一茬试，总结经验，一点一点调整。”

南方的甘蔗，愣是在北方的小村冒了头，引得周边市民慕名而来。

趁热打铁，合作社借机发展起果蔬采摘游，把种植品种拓宽到草莓、番茄、火龙果等农产品。

李新磊粗算了一下，去年一年，约5万名游客到合作社游玩采摘。仅旅游收入就超过120万元，年产值接近2600万元。

“我们合作社现在有150多名社员，园区1500亩，辐射带动本村及周边农用地2000亩，去年全村人均收入近3万元。”李新磊说。

亦农亦旅、农旅结合，也给更多地方带来了致富的希望。

隶属于天津食品集团渤海农业公司的晶宝温泉农庄，在多年实践中摸索出了从简单种植，到发展采摘，再到打造农业科普基地的融合之路。

“高峰时，农庄一年吸引21万人次的游客呢！”渤海农业公司副总经理赵紫君说。

人气旺了的晶宝温泉农庄，也吸引着年轻人回村就业，讲解员汪雪玲便是其中之一。

汪雪玲的家，在距离农庄20多里地的宝坻区大白庄镇小白庄村。与村里很多年轻人一样，汪雪玲从学校毕业后就出去闯荡，进过工厂、当过超市销售，工资没见增加多少。一次偶然的机会，她来到晶宝温泉农庄当了一名讲解员。

因为踏实肯干，汪雪玲有时一个月能拿到5000多元工资，这让她的父母看在眼里，喜在心头。“离家近了不说，收入也让人知足。”汪雪玲的妈妈乐呵呵地说。

三产融合、文旅贯通的产业项目，正聚拢着八方来客。“截至目前，天津已有22个市级休闲农业示范园区和258个市级休闲农业特色村点，2021年，休闲农业和乡村旅游接待人数达到2500万人。”天津市农业农村委副主任王智毅说。

随着四面八方的游客日益增多，更多天津农业品牌走进大市场、走入百姓家。小站稻、沙窝萝卜、茶淀玫瑰香葡萄、宝坻黄板泥鳅……如今，“津农精品”品牌已达187个，绿色、优质、高档、安全的农产品，让津门内外群众更有口福，更多获得感、幸福感。

仓廪实，天下安。面对超大型城市农业发展的命题，天津用“一亩地”的供给侧改革给出了答案。（参与采写：黄江林、王晖）

(责编：王震、陈键)