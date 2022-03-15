新华社北京3月14日电（记者高敬）碳排放权交易是实现碳达峰碳中和的重要政策工具，准确可靠的数据是碳排放权交易市场有效规范运行的生命线。14日，生态环境部对4家机构碳排放报告数据弄虚作假等典型问题案例公开通报。

据介绍，2021年10月至12月，生态环境部组织31个工作组开展碳排放报告质量专项监督帮扶，开展现场监督检查。检查发现，中碳能投科技（北京）有限公司等机构存在篡改伪造检测报告、制作虚假煤样、报告结论失真失实等突出问题。

中碳能投科技（北京）有限公司注册地址位于北京市西城区。检查发现，中碳能投篡改伪造煤质检测报告数据及关键信息，指导企业制作虚假煤样，碳排放报告质量失控，数据造假问题突出。

北京中创碳投科技有限公司注册地址位于北京市东城区。检查发现，中创碳投受地方生态环境部门委托核查控排企业碳排放报告工作程序不合规，核查履职不到位，核查工作走过场。

青岛希诺新能源有限公司注册地址位于山东省青岛市市南区。检查发现，青岛希诺受地方生态环境部门委托核查控排企业碳排放报告工作程序不合规，核查工作走过场，核查结论明显失实。

辽宁省东煤测试分析研究院有限责任公司注册地址位于辽宁省沈阳市沈河区。检查发现，辽宁东煤为集中补测元素碳含量的控排企业出具虚假分月报告，并伪造原始检测记录。

下一步，生态环境部将继续督促指导地方生态环境部门对存在上述问题的技术服务机构及有关企业进一步调查，坚决查处数据虚报、瞒报、弄虚作假等违法违规行为。

同时，生态环境部将会同有关部门和地方进一步加强对技术服务机构的监督管理，规范咨询、核查、检测服务行为，确保技术服务结果真实、合规、公正，保障碳市场平稳健康运行。

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