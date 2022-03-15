新华社北京3月14日电（记者申铖）14日召开的国务院常务会议，确定《政府工作报告》重点任务分工。会议提出，把围绕稳市场主体保就业的宏观政策落实落细。

会议明确，退税减税是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措，要尽快细化和推出增值税留抵退税实施方案，该退的税款能快退的快退，确保按既定时限退到企业账上。对支持中小微企业、个体工商户的其他减税降费政策，抓紧研究延期、扩围、加力的具体安排。

“当前经济面临新的下行压力，困难挑战增多。此种形势下，市场主体尤其是中小微企业，对于助企纾困政策的实施落地尤为期待。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说，会议一方面明确了政策要加快落地，让企业尽快收到税款、减下负担；另一方面明确了政策要加大力度，减税降费政策有望进一步扩围，这些对于市场主体来说无疑是好消息。

会议要求，推动特定国有金融机构和专营机构依法上缴利润及时入库、支持地方落实减税降费的转移支付及时直达市县基层，保障基层助企惠民的财力支撑。各地要从实际出发，对市场主体尤其是特殊困难行业采取减免房租、降低用能费用等帮扶举措。引导金融机构出台具体措施，把提升中小微企业融资可得性、降低综合融资成本的要求落实到位。

“这些部署非常及时、具体、针对性强。只有加快落地、把握时机，才能更好发挥政策效果，更好稳定宏观经济大盘。”何代欣说。

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