人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

落实落细宏观政策 稳市场主体保就业

2022年03月15日09:17 | 来源：新华社
小字号

新华社北京3月14日电（记者申铖）14日召开的国务院常务会议，确定《政府工作报告》重点任务分工。会议提出，把围绕稳市场主体保就业的宏观政策落实落细。

会议明确，退税减税是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措，要尽快细化和推出增值税留抵退税实施方案，该退的税款能快退的快退，确保按既定时限退到企业账上。对支持中小微企业、个体工商户的其他减税降费政策，抓紧研究延期、扩围、加力的具体安排。

“当前经济面临新的下行压力，困难挑战增多。此种形势下，市场主体尤其是中小微企业，对于助企纾困政策的实施落地尤为期待。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说，会议一方面明确了政策要加快落地，让企业尽快收到税款、减下负担；另一方面明确了政策要加大力度，减税降费政策有望进一步扩围，这些对于市场主体来说无疑是好消息。

会议要求，推动特定国有金融机构和专营机构依法上缴利润及时入库、支持地方落实减税降费的转移支付及时直达市县基层，保障基层助企惠民的财力支撑。各地要从实际出发，对市场主体尤其是特殊困难行业采取减免房租、降低用能费用等帮扶举措。引导金融机构出台具体措施，把提升中小微企业融资可得性、降低综合融资成本的要求落实到位。

“这些部署非常及时、具体、针对性强。只有加快落地、把握时机，才能更好发挥政策效果，更好稳定宏观经济大盘。”何代欣说。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门开足马力 确保春耕物资及时送达田间地头
　　人民网北京3月15日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，截至3月8日，国家铁路累计发运粮食2038万吨，同比增长20.2%。铁路部门高度重视粮食运输工作，细化方案组织，为保障民生贡献了积极力量。…
商务部：今年前2月全国吸收外资同比增长37.9%
　　人民网北京3月14日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年1至2月，全国实际使用外资金额2437亿元人民币，同比增长37.9%（折合378.6亿美元，同比增长45.2%；不含银行、证券、保险领域，下同）。 从行业看，服务业实际使用外资金额1757亿元人民币，同比增长24%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部