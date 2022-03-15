乔金亮

原标题：构建高质量农资产业体系

与假冒伪劣食品相比，假冒伪劣农资问题更为复杂，治理难度也更大。尽管连续多年开展农资打假行动，农资市场得到持续净化，但滋生假冒伪劣农资的“土壤”还未能彻底铲除。在推进农资行业高质量发展的同时，必须进一步规范农资市场体系建设。

当前正值春耕大忙时节，既是农资产品销售旺季，也是制售假冒伪劣农资行为的高发期。3月15日是消费者权益保护日，近日多地开展农资打假专项治理行动，为春耕生产和全年农业保驾护航。铲除滋生假冒伪劣农资的土壤，要构建高质量的农资产业体系和规范有序的农村市场体系。

总体来看，农村领域的假冒伪劣行为有两大类问题较突出，一是假冒伪劣食品，二是假冒伪劣农资。前些年，“康帅傅”“雷碧”等假冒伪劣食品在部分农村大行其道。近年来，各地加强农村食品安全监管，目前状况已得到较大改善。与假冒伪劣食品相比，假冒伪劣农资问题更为复杂，治理难度也更大。假冒伪劣农资难以仅从表面确定其真伪，加之农业生产周期长、发生事故责任认定难，农户维权成本高、企业打假成本高。去年以来，化肥等农资价格在高位运行，容易诱发违法行为发生。

农资是农业生产的基础，直接关系国家粮食安全和农产品质量安全。近年来，农业生产进入高成本阶段，农资对农业的作用也越来越大。据测算，农资投入占粮食作物整体生产投入的28%以上，园艺作物、畜禽养殖的农资投入占比则更高。现在，农资市场存在一定程度的“劣币驱逐良币”现象。比如，有机肥推广不开，一个很重要的原因是质量不过关的有机肥以价格优势占据市场，不但达不到预期效果，有的还会污染环境。可见，推动农业高质量发展，绿色安全的投入品是基础。提高农业竞争力，要以农资打假推动形成绿色优质导向。

尽管连续多年开展农资打假行动，农资市场得到持续净化，但滋生假冒伪劣农资的“土壤”还未能彻底铲除。一方面，传统风险因素犹存。农资生产经营主体多而散、小且弱，农资监管手段还不足，一些地方不同程度存在地方保护主义。另一方面，一些新动向需要警惕。农资违法手段更加隐蔽，难以有效惩处。以种子为例，“假品牌、假手续”的传统假种子基本销声匿迹，市场上的假种子大多是套牌种子。这些种子甚至有品种审定证书等手续，本身质量也还算过关，但侵害了植物新品种权，影响了种业创新积极性。

要推进农资行业高质量发展。审批管理是农资产品进入市场的第一关，也是推动农资行业转型的源头。按照“放管服”改革的要求，近年来部分涉及种子、农药、肥料等行政许可事项被取消或下放。虽然审批方式改革了，但其实是对监管提出了更高要求。各地有关部门要推动农资管理由侧重事前审批向强化全程监管转变。在保障产品质量不下降的前提下，对生态绿色、优质高效的农资产品加快审批；对不符合产业政策、技术落后的农资产品，依法不予登记和续展，推动农资行业向高质量转型升级，改变农资生产主体“散小弱”的格局，压缩假冒伪劣农资的生存空间。

要规范农资市场体系建设。当前，农资制假售假夸大宣传、冒充名牌洋牌、流窜作案等行为打而不绝。立足春耕，要突出城乡接合部、农资集散地、种植养殖基地等重点区域，聚焦种子、农药、肥料等重点品种，推动直销直供、连锁经营、农资电商等新模式壮大。着眼长远，要促进大数据和物联网在农资领域的示范应用，健全农药、兽药数字化监管平台，种子、肥料审批登记信息服务平台。完善流通，畅通农资物流和末端配送，确保供得足、可追溯。激活信用，完善守信激励和失信惩戒机制，把信用作为各类农业项目申报的条件，让守信者实在受益，让失信者寸步难行。

(责编：罗知之、陈键)