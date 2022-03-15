郭存举

原标题：反催收中介乱象待治理

从欠款人角度看，通过反催收中介逃避处罚的行为，无异于饮鸩止渴；从银行角度看，反催收中介得以存在，一定程度上暴露出银行等金融机构存在不规范催收现象。

一段时间以来，以“信用卡逾期管理”为名义的反催收中介有些“活跃”，他们游走在各大搜索引擎和社交平台，通过伪造虚假证明材料等方式，帮助欠款人逃避银行贷款或信用卡逾期处罚，形成黑灰产链条，干扰了正常的金融市场秩序，需引起有关方面注意。

根据有关报道，反催收中介一般通过伪造残疾、涉刑、疫情隔离等虚假材料，向银行申请还款延期，收取逾期客户较高数额的“佣金”；如果申请不通过，这些黑中介还有可能把虚假材料作为证据，对客户实施反向敲诈。某些反催收中介已实现“流程化、产业化、公司化”运作，相关业务人员往往会组建贷款业务交流群和反催收群，邀请所谓的“债务管理和咨询专家”给欠款者“支招”。有些中介公司还专门设置风险控制、法律咨询等部门，假冒律师为欠款者修复征信，带有较强的隐蔽性，形成了一条完整的黑灰产业链。教唆欠款人伪造虚假材料的行为，已经构成金融诈骗，不仅干扰了银行的贷款管理业务，使得银行资产承压、收入减少，也破坏了公平公正的社会信用体系建设，影响极为恶劣。

从欠款人角度看，通过反催收中介逃避处罚的行为，无异于饮鸩止渴。在金融借贷关系中，按照约定，还款是借款人应尽的义务。经借款人申请，如果银行同意调整还款方式或者延期还款，实际上是双方协商一致对原有契约进行变更。借款人利用虚假证明骗取变更属于金融欺诈行为，一旦核实清楚，会被认定无效，欠款人还要承担相应法律责任。

在这个黑灰产链条上，欠款人法律意识淡薄，心存侥幸，属于恶意逃废债行为。欠款人的个人信息提供给黑中介，本身也存在较大风险，随时可能被不法分子用于诈骗、洗钱、非法集资等违法犯罪活动。

也要看到，银行反催收中介得以存在，一定程度上暴露出银行等金融机构存在的不规范催收现象。现实中，个别银行将催收业务外包，在催收过程中存在言语和程序上的失当行为，反催收中介正是从中嗅到商机。有专家指出，我国催收行业目前存在法律依据不足、缺乏指导监管、行业自律不足等顽疾，反催收乱象屡禁不止与此不无关系。

诚信还款，文明履约，是应有之义。欠款人应该清楚，即便是维权，也应该合法合规。幻想通过反催收中介逃避责任，到头来只能害人害己，甚至陷入违法犯罪的泥潭。

(责编：罗知之、陈键)