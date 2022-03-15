原标题：孙家栋、钟南山院士寄语青少年勇敢追梦

“弘扬北斗精神，筑梦少年未来”，近日，共和国勋章获得者、“两弹一星”元勋、中国科学院院士孙家栋为“北斗杯”全国青少年体育大赛题词，鼓励广大青少年胸怀国家和民族，崇尚科学，强身健体，勇敢追梦。

与此同时，共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山，北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风，北斗卫星导航系统工程副总设计师、中国科学院院士杨元喜，著名演员濮存昕、吴京，短跑名将苏炳添，东京奥运冠军钟天使、孙一文、李发彬等27位知名人士也分别录制了祝福视频，表达对广大青少年的温暖关怀，用榜样的力量激励青少年树立远大理想目标，努力成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，为中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

这一切都缘起于奔跑吧·少年“北斗杯”全国青少年体育大赛的举办。陪伴着全国青少年走过第三个年头的“北斗杯”体育大赛，创新地将北斗功能赋能体育项目，成功搭建起了一个集北斗应用、体育竞赛、科学普及、宣传展示为一体的体教融合赛事平台。

3月12日，主题为“北斗少年 跑向未来”的2022年“北斗杯”体育线上大赛—北斗智慧跑正式启动，选手在赛事开展期间关注全国体育运动学校联合会微信公众号选择北斗杯体育大赛后选择“北斗智慧跑”进行报名，即可参赛，开启一段充满智慧和激情的运动之旅。

据了解，本届大赛采取线上线下相结合的模式举办，推出“北斗智慧跑”“北斗少年营”“北斗智慧定向”“北斗智慧滑雪”四个系列赛。在疫情防控常态化的形势下，线上赛自启动之日起将贯穿2022年全年；线下赛将视疫情择机择地举办城市巡回赛，并将于第十三届中国卫星导航年会（5月底）期间举办城市邀请赛，总决赛将于2022年国庆节期间举办。

据主办方介绍，大赛将充分动员和发挥各级市县体育、教育行政部门，青少年体育社会组织，学校、少年宫、俱乐部、营地、体育培训机构等社会力量的积极性，逐步将大赛联动打造成“新型优质、覆盖面大、参与面广、影响深远、融入北斗特色功能”的国家公益性青少年体育赛事品牌。

2022年奔跑吧·少年“北斗杯”全国青少年体育大赛由国家体育总局青少年体育司、中国卫星导航系统管理办公室、中国科协青少年科技中心指导，全国体育运动学校联合会、中国卫星导航系统管理办公室学术交流中心、北斗宣传与研究中心、中国卫星导航年会组委会联合主办，并纳入到国家体育总局联合教育部、国家卫健委、中华全国总工会、共青团中央、中华全国妇女联合会发起的“奔跑吧·少年”主题健身系列活动和第十三届中国卫星导航年会科普版块重要活动内容。

(责编：赵竹青、陈键)