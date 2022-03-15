关注新型消费领域维权
2022年03月15日09:20 | 来源：经济日报
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原标题：关注新型消费领域维权
朱慧卿作
近日举行的湖南省“3·15”国际消费者权益日新闻发布会透露，2021年湖南省消费者权益保护组织受理消费者投诉40304件，解决38931件，解决率为96.59%，为消费者挽回经济损失3515.94万元。直播带货、低价套路营销等新型消费领域投诉数量增多，涉及直播带货、低价套路营销、过度收集个人信息、未成年人网游充值等问题。下一步，除了有关商家要诚信经营，消费者要理性消费，选择正规平台、辨别合法商家等，各地有关部门也应与时俱进，持续加大新型消费领域的消费维权工作力度，进一步畅通维权渠道，改善维权体验，切实维护好消费者合法权益。（时 锋）
(责编：罗知之、陈键)
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