原标题：新能源汽车三电系统问题多，车主权益如何保障？

近年来，随着新能源汽车的快速普及，涉及充电起火、实际续航里程缩水的投诉频发，三电系统已成为新能源汽车质量问题“重灾区”。

起火？失速？消费者安全受威胁

近日，国家市场监管总局通报了2021年全国汽车和消费品召回情况。数据显示，2021年新能源汽车召回次数与召回数量激增，分别比上年增长31.1%和75.9%。

问题频次多，故障集中是新能源汽车2021年召回的最大特点。国家市场监管总局数据显示，2021年，我国共实施汽车召回232次，涉及车辆873.6万辆。其中，新能源汽车召回59次，涉及车辆83.0万辆，新能源汽车召回次数超过总数四分之一。

据中消协资料，新能源汽车三电系统成为了问题的“重灾区”。2021年，市场监管总局收到新能源汽车缺陷线索报告3033例，在汽车产品缺陷线索中占比7%，而动力电池、电机、电控系统问题占新能源汽车缺陷线索的52.5%。

电动机、动力电池、电控系统并称新能源汽车核心三部件，三者合称三电系统。三电系统是新能源汽车的核心所在，一旦发生故障，则会导致非常严重的安全问题。

电机故障将导致动力消失，进而引发交通事故；电池故障则会引发短路、起火等事故，给公共安全造成影响；而电控系统故障，则会引发车辆无法正常执行操作指令，在车辆行驶过程中会造成严重的安全隐患。

“自动驾驶”涉嫌过度宣传

而在中消协统计的2021年投诉情况中，智能汽车自动驾驶系统失灵赫然在目。中消协表示，随着新能源汽车智能化水平的提高，相关数据均由厂家垄断，容易发生争议。

以新能源汽车普遍配备的自动驾驶功能为例，不少厂商在推广过程中，为了引起消费者的注意，采用了夸张宣传的方式，夸大了自动驾驶系统的功能，致使车主在使用过程中误以为“辅助驾驶”=“自动驾驶”，出现交通事故。

例如，2021年8月，某新能源汽车品牌的汽车在启用辅助驾驶功能后，在沈海高速涵江段发生交通事故，导致驾驶员不幸逝世。

同济大学汽车学院教授朱西产曾表示，目前高级驾驶辅助系统(ADAS)是毫无价值的。L2+级别辅助驾驶就是“一瓶子不满半瓶子咣当”，再加上厂商在宣传中夸大、暗示其自动驾驶能力，导致用户期待超过了系统能力，进而出现事故。

而在上汽集团党委书记、董事长陈虹看来，制定人类驾驶员与“自动驾驶系统”的责任划分标准规则和处置机制是当务之急，应尽快建立“自动驾驶系统”的等级评价认证体系和准入机制。

消费者权益如何保障？

对于投诉和召回频发的新能源汽车，消费者就没有办法了么？结果当然是否定的，新版《家用汽车产品修理更换退货责任规定》将为消费者权益保驾护航。

2022年1月1日，新版《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(以下简称《汽车三包规定》)开始施行。相较旧版，新《汽车三包规定》针对新能源汽车大范围普及的趋势，增加了多条涉及其售后服务的内容。

新《汽车三包规定》动力电池、驱动电机作为与发动机、变速器并列的家用汽车主要零部件，纳入免费更换总成的规定范围。当动力电池、驱动电机屡发故障并屡修不好时，在三包期限内还将触发退换车条款。

乘联会秘书长崔东树表示：“过去电池、电机、电控等产品并没有完全纳入三包政策，而新版三包政策增加了相关内容。”他认为，新《汽车三包规定》对于消费者是利好消息。(葛成)

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