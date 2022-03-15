王轶辰

原标题：数字经济怎样实现“齐步走”

促进产业数字化转型、发展数字乡村、完善数字经济治理……数字经济成为今年全国两会的热点话题。过去一年，随着“共同富裕”目标的提出，以及新的监管和调控政策相继出台，数字经济进入全新发展阶段。如何在监管调控加强的背景下，将数字经济平台的发展方向与国家战略相契合，进一步发挥企业独特优势实现“齐步走”，成为各方关切。

专家表示，数字经济平台需要重新审视效率与公平的关系，凸显社会责任和社会价值在整体战略中的考量。利润最大化不能成为企业追求的唯一目标，而要将数字技术服务于高质量发展大局，尤其是发挥平台企业在稳定就业、乡村振兴等方面的积极作用。

制造领域是主战场

中央经济工作会议提出，“要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点，重在打通生产、分配、流通、消费各环节”。产业全链路数字化升级是实现贯通各环节、形成供需更高水平的动态平衡的重要途径，也是传统产业高质量发展的战略选择。

“数字技术和实体经济的先进技术紧密结合，从而形成了数字经济动力。”在近日人民政协报主办的数字经济与实体经济融合发展主题座谈会上，工信部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中表示，互联网企业和工业企业要深度融合，前者要深入了解实体经济特别是工业制造业，而后者也要增强数字化、智能化的主动性。

针对产业数字化的重点方向，李毅中认为，工业制造业是主战场。“工业制造业体量大、门类多、技术复杂、任务繁重。互联网企业经过前半场，积累了人才，积累了资本，应及时把注意力从消费服务领域转向工业制造业。”

作为工信部发布的《2021年工业互联网平台创新领航应用案例名单》中唯一入选的互联网企业，犀牛制造首席战略官安筱鹏表示，公司在需求端通过人工智能技术，从淘宝天猫洞察消费需求，在生产前为品牌商提供商品设计建议、销售预测，让“按需生产”规模化实施；在供给端，通过工厂“智慧大脑”调度、物联网布局，让生产线具备柔性制造能力。

中国传统产业面临的核心问题是成本快速增长、库存居高不下、生产方式落后、产业附加值低、产能转移加速。服装行业是我国传统产业面临困境的一个缩影。

“通过数字化改造，T恤、卫衣等十几个品类生产周期只有十几天，比固有周期缩短一半以上。无论公司全品类服装发展定位，还是柔性供应能力的提升，数字化、智能化转型，都实现历史性突破。”鲁泰集团服装行销总监司伟炯说。

田间地头前景广阔

当前，巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴还存在一些挑战。“乡村振兴要靠有文化、有技术的带头人。”北京大学国家金融研究中心主任金李表示，推动农民全面发展，关键在于提高农民适应生产力发展和市场竞争的能力，高效地将技术送到农民手里，提升农民自身生产力水平。这个过程中，要充分发挥数字技术的力量。

由中国人民大学劳动人事学院课题组撰写完成的《短视频平台促进就业与创造社会价值研究报告》指出，在产业层面，短视频平台通过重塑产业链、催生新的产业集群和振兴传统产业带提升经济效率，同时行业达人利用短视频和直播把生产技术传递给了行业的普通从业者，引领供给侧技术扩散。

陈厚武，网名“江苏小苹果”，是江苏徐州的一名果树种植者和果园经营者，他在快手上的粉丝数量为46.4万人，几乎全是果农。2018年开始，陈厚武在快手平台上发布了一系列自己录制的苹果种植技术讲解视频，这些视频清晰、生动、易懂，迅速得到了全国各地果农的喜爱。此后，他又通过直播和在线课程进行教学。

短视频、直播和在线课程让果农受益巨大，仅仅是对苹果套袋技术的科普，就让很多种植者在零成本下提升了苹果品相。陈厚武估测，他的种植技术可以让普通果农每亩增收1000元至3000元。

快手有关负责人表示，传统的技术扩散路径是由近及远。短视频则跨越地理障碍，将农业技术以极低的成本传递给了最需要的人。目前，快手平台上聚集了一大批农业技术达人，这些达人及其粉丝构成了生产者之间的技术扩散网络，成为农业技术传播、人力资本积累的新途径，为农业供给侧改革找到了新的突破口，让原本处于信息劣势、地理劣势和资源劣势的普通从业者成为最大受益者。

在农业领域，农业知识的可获得性一直存在较强的壁垒。“以短视频平台为代表的数字经济的发展使我们不再依赖具体地理上的聚集，还发展出更多的新业态，提升了社会的运转效率。”北京大学国家发展研究院教授李力行说。

创造更多就业机会

今年的《政府工作报告》提出，将城镇调查失业率全年控制在5.5%以内。今年稳就业的任务更加艰巨。国务院研究室副主任向东表示，这主要考虑到就业攸关民生和社会稳定，随着经济逐步恢复发展，必须进一步突出就业优先导向，压实各方稳就业的责任。

根据国际劳工组织的研究，数字经济带来的自动化和创新将减少传统部门的就业岗位，但同时会在横向创造更多的新部门，产生更多的就业岗位。

中央党校（国家行政学院）经济学部副主任王小广认为，数字经济是解决大学生就业难、促进中等收入群体比重提升的重要途径。要充分发挥平台经济优势，最大化创造数字化就业机会。据中国人民大学劳动人事学院测算，仅快手平台就带动就业机会总量3463万个，显示出短视频平台强劲的就业带动能力。

向东指出，灵活就业是重要的就业渠道，随着劳动者择业观念变化、企业用工方式多样，我国灵活就业不断增加，规模约2亿人。灵活就业为群众特别是困难群众创造了就业机会，同时对就业服务和社会保障也提出了更高要求。

在带动海量就业机会的背后，数字经济平台也从多个层面创造社会价值。专家表示，平台在促进就业的基础上通过内容、文化和治理的联动解决“做蛋糕”和“分蛋糕”的关系。首先，平台通过核心业务扩展个人就业机会，提升产业整合增效，实现做大“蛋糕”。同时，平台通过助力困难群众就业，引导技术扩散和帮扶，赋能农村和中西部用户发展，在做大“蛋糕”的基础上分好“蛋糕”。

(责编：罗知之、陈键)