原标题：调整新三板进层时间安排，优化分层管理——北交所加快培育上市“后备军”

近日，全国股转公司新修订的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及配套指南正式发布。新办法在新三板进层时间安排上做了重大调整，由此前每年4月30日启动定期调入，改为上半年2月至6月逐月实施，下半年9月一次实施。

这是深化新三板改革的最新举措。北京证券交易所总经理隋强表示，实现高质量的企业持续供给，是当前北交所高质量建设的重中之重。全国股转公司优化分层管理制度正是为了统筹新三板基础层、创新层与北交所的制度衔接和有机联动，构建全链条服务中小企业的市场体系。

市场分层是新三板市场的特色制度安排，优化分层管理制度是深化新三板改革的重要举措。本次优化分层管理制度，有利于充分发挥创新层承上启下的枢纽作用，进一步强化创新层作为北交所上市“后备军”、规范培育“训练营”和市场生态“稳定器”的层级定位，为打造服务创新型中小企业主阵地奠定坚实的制度基础。

北交所设立同步试点注册制，使更多创新型中小企业享受到资本市场改革红利。截至2月28日，86家北交所上市公司已全部披露2021年度业绩快报。除诺思兰德外，其他公司均实现盈利，盈利面99%。85家公司净利润平均数8523万元，中位数5031万元。

下一步，北交所将进一步增强行业包容性，扩大市场对创新型中小企业覆盖面。截至2022年1月底，符合北交所上市财务条件的公司超过千家，正在进行上市辅导的企业近300家，高技术制造业和高技术服务业占比超过四成，整体呈现发展快、盈利能力强、研发强度大的特点，数量丰富、结构多元。北交所宣布设立后，优质企业挂牌上市积极性显著提升，形成了丰富的上市企业储备。

北交所与新三板层层递进、协同联动，是契合中小企业创新成长规律的市场特色，也是合力打造服务创新型中小企业主阵地的依托。“为便利企业向上发展，我们修改了分层办法，优化分层标准，灵活分层机制，增加分层频次。下一步还将实施‘领航计划’，全面加强市场在企业培育、股票挂牌、持续监管、融资并购、公开发行等各环节之间的业务程序对接、监管标准衔接、信息共享互认，提高企业在新三板、北交所市场成长顺畅度。”隋强表示。

据悉，自2021年11月15日开市以来，北交所超过九成企业为高新技术企业，超过六成属于战略性新兴产业，上市公司主要集中于机械设备、电力设备等行业。继科创板之后，北交所继续围绕产业创新发展培育上市企业，超过两成是“专精特新”企业。

据2021年12月27日数据大致估算，北交所算术平均换手率相当于科创板的41%，创业板的22%；成交量相当于科创板的7.4%，创业板的0.4%；成交金额相当于科创板的2.2%，创业板的0.4%；总市值相当于科创板的4.5%，创业板的19%。基金方面，华夏、广发、汇添富、易方达、南方、嘉实、大成、万家基金首批8家公募旗下的北交所主题基金开售。

中国银河证券首席经济学家刘锋认为，服务于中小企业虽是北交所区别于科创板、创业板独有的特点，但未来未必要局限在服务中小企业上。纳斯达克设立之初也是定位于纽约交易所的“预科班”，也建立了比较畅通的转板纽交所的渠道。但是，后来随着纳斯达克市场的活力越来越强，像微软、谷歌这样的顶尖科技企业尽管早已满足了转板条件，但仍然留在纳斯达克。

“还要进一步激活、提高北交所的市场活力和吸引力。”刘锋认为，首先北交所在准入环节应加强对上市公司质量的把关和筛选，对“专精特新”企业建立清晰的选择标准导向；其次要建立上市后的配套机制，为交易者和做市商提供衍生工具和手段。例如尽快推出精选层的市场指数和ETF基金、融资融券、股票期权等衍生金融工具，为做市商和交易者提供市场对冲机制；再次是管好出口。北交所应提前于其他交易所，论证和实施严格的退市机制，实施更为严格的信息披露，通过兼并重组、降层、主动或强制退市实现优胜劣汰，真正形成市场化的资源配置优化生态。“建立北交所真正的核心竞争力，应高度重视四点：一是做市商机制，二是信息披露机制，三是退市制度，四是投资者保护机制。”刘锋建议。（记者 祝惠春）

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