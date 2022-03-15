彭 江

原标题：为常态化退市营造制度环境

为适应注册制改革和常态化退市的要求，进一步完善上市公司退市后监管工作，中国证监会于近日公布《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》并向社会公开征求意见。

一个有活力的资本市场，需要建立常态化退市机制，提高上市公司质量。过去，由于退市制度不完善，一些已经丧失持续经营能力的上市公司长期滞留资本市场，一些严重违法违规的公司没有及时出清，严重制约了资本市场优化资源配置的效率。迫切需要建立常态化退市制度，打破上市公司“铁饭碗”，畅通资本市场出口，促进市场优胜劣汰，更好服务实体经济。

随着注册制改革的深入推进，常态化退市机制得到了进一步完善，退市效率得到提升，退市公司数量呈现出快速增加的态势。截至2021年底，退市板块挂牌退市公司数量已由2013年的45家增长到83家。

然而，随着退市公司数量的增长，部分制度安排已无法适应当前新的形势。一是退市程序衔接不畅，公司从交易所摘牌后到退市板块挂牌耗时较长；二是部分监管要求脱离实际，与退市公司生产经营现状不匹配，监管针对性不强；三是风险防范与处置机制有待完善，投资者适当性管理需要进一步加强。

针对这些问题，迫切需要按照注册制改革的总体要求，进一步完善相关制度安排，保障常态化退市的顺利实施。

在完善常态化退市机制过程中，对退市板块及退市公司监管是退市制度全链条建设的重要一环，要落实证券法要求，为退市公司提供基础转让服务，保障投资者交易权，支持有条件的退市公司规范发展。

作为监管部门还要强化退市公司监管适应性。应当看到，退市公司经营和规范水平普遍不高，存在良莠不齐、差异较大的特点，必须从实际情况出发，实施分类监管，匹配适度和差异化的监管要求，确保监管制度可执行、见实效。同时，退市公司监管也具有复杂性和系统性，需要强化各方协同配合，形成监管合力。

值得重视的是，完善常态化退市机制应注意促进风险收敛和逐步出清。一方面健全投资者适当性管理，防止风险向不具备风险承受能力的投资者扩散；另一方面引导质地较差的企业通过市场化途径退出市场，促进风险彻底出清。

(责编：罗知之、陈键)