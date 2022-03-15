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深化“放管服”改革 推动大众创业、万众创新再出实招

2022年03月15日09:25 | 来源：新华网
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原标题：深化“放管服”改革 推动大众创业、万众创新再出实招

　　新华社北京3月14日电(记者赵文君)14日召开的国务院常务会议提出，推进重点领域和关键环节改革，深化“放管服”改革，推动大众创业、万众创新，再推出一批便利创业创新、企业经营和居民办事的实招，推动更多事项异地办、一网通办。

　　目前，我国登记在册的市场主体达1.5亿多户。蓬勃发展的市场主体，促进了超大规模市场的形成和发展，成为稳住经济基本盘和稳定就业的中坚力量。

　　今年3月起施行的市场主体登记管理条例，为进一步保护市场主体合法权益、促进创业创新、维护市场秩序提供了法治保障。这将加快推动实现全国登记注册业务规范化标准化，如建立全国涉企电子证照库，扩展电子证照应用场景，制定实施企业开办国家标准等，有助于进一步提高企业开办一网通办、跨省通办水平。

　　中国人民大学法学院教授刘俊海表示，激发市场活力和社会创造力，要围绕放宽市场准入持续优化营商环境，完善现代化市场监管，推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系，促进高质量发展。

　　会议还提出，加强市场监管，维护公平竞争。

　　当前，我国统筹线上线下一体化监管和平等对待各类市场主体，强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施，加强公平竞争治理取得积极成效。2021年，全国查处垄断案件176件、罚没金额235.86亿元。

　　专家表示，要坚持发展和规范并重，坚持一视同仁、平等对待各类市场主体，加强和改进民生发展重点领域反垄断监管执法，有力维护公平竞争市场秩序，保护各类市场主体合法权益，维护消费者利益和社会公共利益。

(责编：赵竹青、陈键)

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