空间定位技术使俄农机效率提高15%
2022年03月15日09:34 | 来源：科技日报
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原标题：空间定位技术使俄农机效率提高15%
俄罗斯联邦航天集团网站消息称，新的农业机械空间定位技术将使俄农业机械设备的效率提高10%—15%。
消息称，俄航天集团2022年将在罗斯托夫州测试这项技术。罗斯托夫州是俄罗斯农工综合体的领先地区之一。在测试框架内，卫星设备将安装在农业机械上，可使其定位精度从30厘米提高到4厘米，这将使拖拉机和联合收割机的效率提高10%至15%。
据悉，俄罗斯多达90%的耕地不在移动通信的覆盖范围内，因此卫星定位技术的使用尤为重要。俄罗斯每年生产约7000台联合收割机和6000台农用拖拉机，目前俄罗斯在世界农业机械供应市场的份额为20%。
(责编：罗知之、陈键)
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