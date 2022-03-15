原标题：空间定位技术使俄农机效率提高15%

俄罗斯联邦航天集团网站消息称，新的农业机械空间定位技术将使俄农业机械设备的效率提高10%—15%。

消息称，俄航天集团2022年将在罗斯托夫州测试这项技术。罗斯托夫州是俄罗斯农工综合体的领先地区之一。在测试框架内，卫星设备将安装在农业机械上，可使其定位精度从30厘米提高到4厘米，这将使拖拉机和联合收割机的效率提高10%至15%。

据悉，俄罗斯多达90%的耕地不在移动通信的覆盖范围内，因此卫星定位技术的使用尤为重要。俄罗斯每年生产约7000台联合收割机和6000台农用拖拉机，目前俄罗斯在世界农业机械供应市场的份额为20%。

(责编：罗知之、陈键)