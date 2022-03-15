人民网北京3月15日电 （记者赵竹青）据国家知识产权局官网消息，全国知识产权人才工作电视电话会议近日在京召开。国家知识产权局党组书记、局长申长雨表示，大力加强知识产权人才工作，加速壮大知识产权人才队伍，为建设中国特色、世界水平的知识产权强国提供有力支撑。

会议指出，党的十八大以来，知识产权人才工作建立了一支熟悉和了解国家知识产权事业发展规划和宏观政策取向的人才队伍，总体构建起了知识产权人才工作的政策体系，基本形成了一支适应知识产权事业发展需要、具备一定规模的知识产权人才队伍，为知识产权事业发展提供了有力支撑。

申长雨指出，知识产权人才是国家整个人才体系的有机组成部分，是知识产权事业高质量发展的战略支撑。全系统要准确把握党中央、国务院对知识产权人才工作的新部署新要求和当前知识产权人才工作面临的新形势新挑战，推动知识产权人才工作高质量发展。一要坚持党管人才原则，进一步加强党对知识产权人才工作的全面领导。二要以“三职联动”为目标完善知识产权人才工作全链条，强化面向职业的教育，完善面向职业的评价，促进面向职业的发展。三要持续优化知识产权人才队伍的规模、层次和结构，形成好的人才梯队。四要强化对知识产权人才工作的组织领导，建立健全知识产权人才“十四五”规划落实机制，全面加强对人才工作的支撑保障，营造尊重知识、尊重人才的浓厚氛围。

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