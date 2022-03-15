人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，在3·15国际消费者权益日前夕，市场监管总局发布儿童安全座椅等8类产品的消费提示，帮助广大消费者科学选购和使用相关产品。

据了解，这8类产品与人民群众健康安全关系密切，既有守护儿童健康成长的儿童安全座椅、护眼台灯、婴儿爬行垫、儿童滑板车等儿童用品，又有与老年人关系密切的成人纸尿裤，也有可能引发安全事故的玻璃淋浴房，还有与保护食品安全直接相关的电饭煲、保温杯。

儿童安全座椅消费提示

儿童安全座椅，也称机动车儿童乘员用约束系统，通过限制儿童身体的移动来减轻在车辆碰撞事故或突然减速情况下对儿童的伤害。

市场监管总局提示，在购买儿童安全座椅时，消费者要注意以下几点：

一是看CCC标志。选购时应选择具有国家强制性认证“CCC”标志的产品，可以根据CCC证书编号在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询。

二是量体选购。儿童安全座椅根据体重身高分组，选购时，应以儿童的体重身高作为主要参考依据挑选适合的产品。不同阶段需要使用不同的儿童安全座椅，15个月以内的儿童应使用后向式安全座椅。

三是车型适配。根据所用车辆的适用性选择儿童安全座椅。座椅固定方式主要分为儿童安全座椅固定系统（ISOFIX）固定和安全带固定，两种固定方式都能确保安全。其中ISOFIX固定方式操作起来更简便、不容易出错，安装更稳固；安全带固定方式比较复杂，易因误用导致安全性降低。

同时，市场监管总局提示在使用儿童安全座椅时，安装前，仔细阅读产品说明书。按照说明书和儿童体重身高分组正确安装儿童安全座椅，与车辆连接的织带应系紧，座椅肩带和头枕的高度、角度应调节到合适位置。每次使用时，儿童约束织带应正确佩戴，松紧调节适当，避免织带扭曲；带扣连接应牢固，能够锁止。儿童安全座椅应根据儿童年龄的增长，适时更换。产品具有使用年限，使用过久材料会发生老化，安全性降低，不建议继续使用。遭受剧烈事故后，需进行更换。

护眼台灯消费提示

近年来，青少年近视率不断攀升，护眼台灯作为新兴的护眼灯具产品，受到消费者的青睐。

市场监管总局提示广大消费者，在购买护眼台灯时，要注意以下几点：

一是通过正规渠道购买产品，索要并保留发票或购买凭证，作为消费维权的凭证。

二是选择具有国家强制性认证“CCC”标志的产品，注意查看企业名称、商标、参数、规格型号、安全警示说明、使用说明书、出厂合格证等产品信息是否齐全。

三是选购时，检查产品外观、接缝、电源线和电源接口，确保部件结构牢固，电源线及电源接口完好无破损。

四是建议选择灯杆较长的产品，可调节的高度、角度范围更大。

同时，市场监管总局还提示消费者，在使用护眼台灯时，要注意以下几点：一是使用前，认真阅读使用说明书，按照说明书的要求正确使用；二是交流型护眼台灯可能会有频闪，不建议连续长时间使用；三是护眼台灯发光具有方向性，建议使用时最好同时配有稳定均匀的背景照明，补充台灯照度的不足；四是使用时注意不要触及灯罩、光源、灯座等表面，避免烫伤、触电等意外事故；五是定期检查护眼台灯工作状态，发现光源亮度减弱、有闪烁现象时，请停止使用。

婴幼儿爬行垫消费提示

婴幼儿爬行垫用以防止儿童在初学走路时碰伤、摔伤，常用于家庭和幼教机构等场所。

市场监管总局提示广大消费者，在购买婴幼儿爬行垫时，需要注意以下几点：

一是通过正规渠道购买产品，索要并保留发票或购买凭证，注意查看企业名称、产品名称、规格型号、安全警示、出厂合格证、执行标准等产品信息是否齐全。

二是婴幼儿爬行垫已被列为国家强制性认证产品，消费者应选择具有国家强制性认证“CCC”标志的产品。

三是购买时选择没有明显刺激性气味的产品。

四是建议选择拼插件数量较少且形状较大、材料韧性好不易被拉扯断裂的产品。

同时，市场监管总局还提示，在使用婴幼儿爬行垫时需要注意以下几点：一是塑料袋、绳索等包装材料应及时收起或丢弃，避免儿童玩耍造成意外伤害；二是使用前，建议通过水洗或者晾晒的方式对产品进行清洁；铺装地面保持洁净、干燥，以免产品滑动和受潮；三是爬行垫的图案会对婴幼儿有较强的吸引力，应及时阻止婴幼儿啃咬舔舐；四是应经常检查爬行垫是否存在磨损或者破裂，避免婴幼儿误食小部件或碎屑。

儿童滑板车消费提示

儿童滑板车作为一种儿童运动健身类玩具，已成为新一代的潮流运动产品。

市场监管总局提示广大消费者，在选购儿童滑板车时，需要注意以下几点：

一是通过正规渠道购买产品，索要并保留发票或购买凭证，作为消费维权的凭证。

二是注意查看企业名称、产品名称、规格型号、安全警示、使用说明、出厂合格证、执行标准等产品信息是否齐全。

三是根据产品标注的体重范围选择合适的滑板车，标注载重超过20kg的滑板车，至少应有一个作用在后轮的刹车系统。

四是选购时，确保产品外观完好无损；检查车身无尖锐突起，塑料件无毛刺、划痕，螺丝配件末端光滑或有保护套。

五是试用时，滑板车把立管牢固，锁定正常，折叠装置、转向轮、踏板等部件不应有明显变形。

同时，市场监管总局还提示消费者，在使用儿童滑板车时要注意以下几点：一是使用前，认真阅读使用说明书，按照说明书的要求正确安装和使用产品；二是使用前确认螺丝、螺母为安全状态，调整轮子使其运转自如；佩戴头盔、手套、护膝和护肘等保护器材，做好安全措施；三是建议在平地或倾斜角度小的坡面滑行，远离交通道路和行驶车辆，防止意外事故发生；四是定期润滑轴承，减少滑行阻力；定期检查车轮和刹车装置，避免意外发生。

玻璃淋浴房消费提示

玻璃淋浴房已经成为现代家庭中划分干湿区域的常用家居产品。淋浴房玻璃按加工工艺可分为夹层玻璃和钢化玻璃。

市场监管总局提示消费者，在选购玻璃淋浴房产品时，要注意以下几点：

一是尽量选择信誉好的专卖店、生产企业官网或者购物平台官方旗舰店。注意查看产品使用说明书、厂名厂址、供应商地址电话、保修单等证书和信息，保留好发票等购物凭证。

二是淋浴房玻璃建议选择夹层玻璃或有国家强制性认证“CCC”标志的钢化玻璃。

三是选择专业人员安装淋浴房，不恰当的安装会增加产品爆裂的风险。

四是安装钢化玻璃的淋浴房，建议粘贴功能膜，降低产品爆裂后碎片飞溅对人体造成的伤害。

市场监管总局还提示消费者，在使用玻璃淋浴房时，要注意以下几点：一是避免冲击或倚靠淋浴房玻璃，最大可能地降低外力对淋浴房的损伤，定时查看边角是否出现裂纹；二是淋浴房推拉门要轻开轻放，避免用力冲撞，以免造成活动门脱落或淋浴房玻璃瞬间受力过大而爆裂；定期检查调节螺丝，保证滑轮对活动门的承载及顺畅滑动；三是注意淋浴房通风，不要使用高温热水，避免淋浴房内外温差过大，导致淋浴房玻璃受热不均而发生爆裂；四是日常清洁时，应采用玻璃专用清洁剂，忌用去污粉。

成人纸尿裤消费提示

成人纸尿裤是适用于成人的一种即用即弃式纸尿裤，使用群体多为失能失禁人群，近年来随着产品的社会关注度和认知度不断提升而引起广大消费者的关注。

市场监管总局提示消费者，在选购成人纸尿裤产品时，应注意以下几点：

一是要选择信誉好的知名厂家产品，从正规渠道购买。

二是成人纸尿裤按使用者失禁程度分为轻度失禁纸尿裤、中度失禁纸尿裤和重度失禁纸尿裤，消费者可以根据需求选择不同的产品。

三是购买时要根据使用者的体重和臀围选择合适的尺码，可参考包装外标识的号码进行选择。

四是关注产品的吸水性、轻薄性和透气性等指标，应选择表层柔软、带防漏设计的产品。

五是购买时查看纸尿裤的有效期，不宜一次性购买太多，贮藏太久，即使不拆封也有变质、污染的风险。

同时，市场监管总局也提示消费者，在使用成人纸尿裤产品时应注意以下几点：一是纸尿裤应及时更换，更换时清洗皮肤，保持皮肤清洁，有利于皮肤健康；二是拆封后的纸尿裤应放在干燥、洁净的环境，产品受潮后不应使用；三是成人纸尿裤具有独特的吸水性能，不能使用卫生巾代替。

电饭煲消费提示

电饭煲具有对食品进行蒸、煮、炖、煲、煨等多种操作功能，通常由外壳和内胆两部分组成，内胆基材多为铁质或铝及铝合金材料，与食品接触表面多采用不粘涂层（如聚四氟乙烯等）处理。

市场监管总局提示消费者，在选购电饭煲时，要注意以下几点：

一是通过正规渠道购买。可以在大型商超、知名电商上购买，也可根据自己的需求购买有一定知名度的品牌电饭煲。

二是选择合适的容量。消费者应根据自身家庭人口等情况，选购合适的电饭煲。

三是检查电饭煲外观。外壳无划伤、变形等，各零部件的接合处光滑顺畅，功能按键触发正常，通电后指示灯正常亮起，加热部件正常发热，电源线为双层绝缘。

四是检查电饭煲内胆。电饭煲内胆表面涂层应色泽均匀，手感平滑，无气泡、不掉漆、无颗粒等缺陷。

五是关注产品标签标识。是否包含3C标志（插头和电源线也应该具有此标志）、产品名称、基材和涂层的材质名称、商标、型号、额定电压、频率、功率、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期等信息，是否配套有产品出厂合格证和保修卡。

同时，市场监管总局还提示消费者，在使用电饭煲产品时要注意以下几点：一是避免干烧，以防造成内胆的温度过高，破坏涂层；二是避免用金属勺盛饭，以防把涂层刮花，建议使用尼龙勺或木勺；三是避免热锅冷洗，以防温差过大，造成涂层脱落；四是避免用钢丝球清洁。以防刮花涂层，建议使用软质清洁工具，如软质毛刷、海绵、抹布等清洗电饭煲内胆；五是避免让内部结构和发热部件沾水，以防造成短路和触电，建议清洁时先断电后用湿布抹净外壳即可；六是及时更换，当发现电饭煲内胆的底部和四壁出现划痕，表明部分涂层可能已经受损、剥落，建议尽快更换。

保温杯消费提示

保温杯一般用于存放冷热水、饮料等液体(食品)，是具有保温功能的不锈钢真空容器。

市场监管总局提示消费者，在选购保温杯产品时，要注意以下几点：

一是“看”：不锈钢杯体应符合GB 4806.9—2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》中对不锈钢材料的要求，明确标示其材料类型及材料成分，或以我国标准牌号或统一数字代号表示，不能仅标注“优质不锈钢”、“高级不锈钢”等含糊不清的信息；密封盖宜用PP（聚丙烯）材料，安全耐热。

二是“闻”：保温杯杯体无刺激性异味。

三是“摸”：内胆及外胆表面抛光均匀一致，没有碰伤、划伤或毛刺；口部焊接平滑一致。

四是“试”：注入开水，旋紧杯盖，2-3分钟后手握无明显升温，说明产品保温性能好；注入开水，旋紧杯盖，倒置4-5分钟后无渗漏现象，说明产品密封性能好。

同时，市场监管总局也提示消费者，在使用保温杯产品时，要注意以下几点：

一是新保温杯使用前，建议用水润洗，以去除表面可能残留的灰尘污垢。

二是使用保温杯时，不宜盛装碳酸饮料，内部不断产生的二氧化碳会使压力增大导致上盖脱出；不宜长时间存放豆浆、牛奶等高蛋白食物，容易滋生细菌并导致营养流失；不宜长时间盛装果汁等酸性食品，可能会与保温杯的内胆发生电化学反应析出重金属，影响人体健康。

三是盛装开水时，不要装得太满，建议至少要低于瓶口2厘米，防止开盖时开水溢出烫伤；不要在杯盖密闭的情况下剧烈摇晃保温杯，防止杯内增压，开盖时被弹出的杯盖或喷出的热水弄伤。

四是儿童使用保温杯时应有家长在旁看护，切勿放入温度过高的热水，避免造成烫伤风险。

(责编：赵竹青、高雷)