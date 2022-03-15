人民网北京3月15日电 （记者孙阳）今年的政府工作报告中提出，加强和创新监管，反垄断和防止资本无序扩张，维护公平竞争。近年来，党中央及时提出并多次强调强化反垄断和防止资本无序扩张。同时，有关部门针对资本无序扩张、垄断等违法违规行为，陆续出台了一系列监管举措。

如何正确认识资本特性和行为规律，正确理解“防止资本无序扩张”，更好发挥资本作为生产要素的积极作用，不仅是各种所有制主体的重要关切，更是构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的重大问题。

对此，人民网记者专访多位专家学者，就如何正确理解“防止资本无序扩张”，如何进一步明晰原则方向、避免认知误区做出解读。

资本非“洪水猛兽” 亦不可“野蛮生长”

正确认识资本特性和行为规律，是理解“防止资本无序扩张”的前提。

2019年，党的十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。其中明确提出，健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制。

当前，资本作为不可或缺的生产要素，在促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争中具有重要作用。

全国政协参政议政人才库特聘专家、华夏新供给经济学研究院创始院长贾康在接受人民网记者采访时表示，社会主义市场经济中，“资本”是一个中性概念，无论国有资本还是非国有资本，都属于生产要素，都要追求投入的回报即资本保值增值。“资本”的内在含义必然体现出扩张特征，关键在于如何防止无序扩张。

清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授田轩在接受人民网记者采访时则表示，资本本身并非“洪水猛兽”，其逐利特点是人类社会进步和经济发展的驱动力之一。资本不仅包括传统认知的货币本身，还包括知识资本要素、数据资本要素等更为广阔的内涵。它们也是创新的源泉所在，是我国向高质量发展转型的过程中必不可少的驱动力量。

“当然，资本的逐利性也会因为各种摩擦导致市场失灵，可能对行业乃至整个实体经济带来过度竞争、产业空心化和社会效益受损风险。因而，必须对于资本有着辩证全面的认知：资本在逐利的同时也能够正面促进经济发展和社会进步，关键在于如何发挥资本在促进生产力方面的积极作用，限制其消极作用。”田轩表示。

中国经济经过数十年的快速发展，已经积聚起巨大的资本能量。因此，正确认定“无序扩张”的内涵和边界，是理解“防止资本无序扩张”的关键。

中国人民大学副校长刘元春在接受人民网记者采访时表示，所谓“无序扩张”应从三个方面来理解：一是法制层面，即违反现有法律法规的资本行为；二是秩序层面，即资本运行过程尽管具有合法性，但对市场秩序、公共利益、公序良俗等造成了冲击；三是战略层面，即在构建新发展格局的过程中，不利于国家战略推行、不利于社会主义基本经济制度巩固的资本行为。

反垄断不是反资本 防无序更是促发展

深入理解“防止资本无序扩张”的重要意义，是处理好政府和市场关系，推动“有为政府”和“有效市场”有机结合的核心要义。

去年召开的中央经济工作会议提出，要正确认识和把握资本的特性和行为规律。社会主义市场经济是一个伟大创造，社会主义市场经济中必然会有各种形态的资本，要发挥资本作为生产要素的积极作用，同时有效控制其消极作用。要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。

专家认为，我国强化市场监管和反垄断、反不正当竞争，并不是遏制资本发展；防止资本无序扩张，是为了促进资本有序发展。

“资本的无序扩张，集中体现为垄断，不利于产业良性健康发展和国家战略规划的实施，也会带来过度金融化和过度杠杆化，从而形成经济‘泡沫’。例如，近年来，随着社区团购兴起，部分企业以低于成本的价格倾销，企图独占市场，扰乱了正常的经济秩序，损害了其他经营者的合法权益。同时，如果资本无序进入社会其他领域，其逐利逻辑或将冲击道德良俗和社会规范，加剧民生成本，不利于社会秩序稳定。”刘元春表示，防止资本无序扩张，是巩固和完善社会主义基本经济制度的必然要求，也是进一步扩大综合国力的必要之举。

田轩认为，防止资本无序扩张，首先是防范系统性金融风险的重要手段。通过建立资本风险监测预警体系，监管能够及时识别、研判和应对跨行业、跨市场的系统性风险，通过市场化法治化手段引导资本流向，从而使得金融活水真正流向实体经济的根基部分，真正服务于国家创新发展的关键环节。

同时，从微观上看，在行业准入环节以为资本设置“红灯”的规范性措施为主，通过在某些涉及国家安全的行业为资本设置“红灯”和“黄灯”，在需要以市场为主发挥资源配置作用的行业、环节为资本设置“绿灯”，能够鼓励资本合规经营发展，营造一个有效、均衡的充分竞争的市场，激发各类市场主体活力。从一定意义上来看，这也是“有为政府”和“有效市场”相促进的题中之义。

以“绿灯”规则呵护成长 以“红灯”思维防止无序

划定边界、扬长避短，充分发挥资本作为生产要素的积极作用，这是“防止资本无序扩张”的核心目的。

近年来，资本市场的“野蛮人”、个人信息的“盗取者”、部分巨型平台企业等资本力量呈现出无序扩张态势，挤压着中小企业生存空间，损害了公平竞争的市场环境，更造成了不良社会影响。

去年中央经济工作会议上提出，要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。今年的政府工作报告中进一步明确，加强和创新监管，反垄断和防止资本无序扩张，维护公平竞争。

全国政协委员、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在接受人民网记者采访时表示，为资本设置“红绿灯”是一个明确信号，涉及到意识形态、国家安全、社会公益等领域，资本应该受到政府的指导和管理。而在制造业、服务业等其他领域，也应当给予市场更多的空间，以此来进一步激发中国经济的活力。

田轩认为，应该将针对资本的政策重点聚焦在实现收与放的平衡。

收，就是要注重“红灯”的规范与明确。首先要丰富监管元素，建立统一的资本风险监测预警体系，通过市场化法治化手段引导资本流向；其次，完善资本的行业准入环节规则体系，分层分类设置“红、黄、绿灯”；同时，要巩固法治思维，加强法制建设，加强对资本的有效监管，保护和激发企业家信心。

放，重点在继续深化要素市场化改革，“建制度、不干预、零容忍”，激发内外市场的资本要素活力，走稳、走正、走好已经开启的市场化、法治化、国际化发展道路。

谈到如何发挥好资本作为生产要素的积极作用，刘元春认为，要把握好两条基本原则：一是坚持和完善社会主义基本经济制度；二是坚持两个“毫不动摇”，即毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

“要通过明确负面清单的方式，针对不同类型的资本，划定其行为规范和活动边界。同时，设置了‘红绿灯’，也要掌控好‘红绿灯’，要不断优化和创新政府的监管能力，最大限度激发市场主体活力，让各类市场主体共同实现高质量发展。”刘元春表示。

(责编：赵竹青、高雷)