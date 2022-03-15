孙阳

今天，资本已经成为推动生产力发展的重要力量，成为促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争的关键抓手。

改革开放以来，资本在服务我国经济社会持续发展的过程中发挥了重要作用。然而，平台垄断、资本无序扩张等现象逐渐滋生，互联网、金融等领域更成为“重灾区”，并呈现出向房地产、教育、娱乐等领域蔓延的趋势。

资本无序扩张与垄断紧密相连，当垄断红利大于创新红利时，创新的活力与动力就将衰竭。当“一家独大”成为市场常态，公平竞争的市场环境和中小企业的发展空间便成为空谈。同时，资本无序扩张还将带来社会资源的浪费，加大金融风险和社会风险。

近年来，党中央围绕反垄断、防止资本无序扩张作出一系列重大决策部署，并在立法、司法、执法等层面都取得了显著成绩。去年11月，国家反垄断局正式挂牌，成为继推动修正反垄断法后又一标志性举措。去年的中央经济工作会议上则明确提出，要为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长。

需要明确的是，反垄断并不是反资本，防止资本无序扩张，恰恰是为了进一步促进资本有序发展，充分发挥其作为生产要素的积极作用，这才是“防止资本无序扩张”的内涵要义。

同时，防止资本无序扩张，既要科学严谨地“防”，又要积极有效的“导”。新的形势和问题，需要监管能力、治理能力的提升，要以保护产权、维护契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管为基本导向，坚持监管规范和促进发展两手并重，支持和引导资本规范健康发展。

今年的政府工作报告提出，加强和创新监管，反垄断和防止资本无序扩张，维护公平竞争。

毫无疑问，监管关口前移、监管方式创新，从包容审慎向全面监管、创新监管的工作思路，已经明确。加强监管、破除垄断、保护隐私，既是充分发挥资本作用的重要举措，也体现出政策层面维护良好生态、确保长远发展的政策决心，而关键词依然是“发展”二字。

从历史教训来看，各行各业在粗放发展阶段，都出现过大批原本优秀的企业由于过度膨胀、过分自信、盲目多元、无序扩张，最终导致企业管理失控、资金链裂、整体崩盘等悲剧，令人痛惜。

因此，作为企业，必须以遵守法律、尊重法治、服从监管为准绳，按照高质量发展的要求对镜自照、守正创新。同时，各项监管举措和防止资本无序扩张的政策导向，应当成为企业进一步发展前行的“方向盘”，成为企业聚焦主业、做强核心竞争力的主动战略调适。

(责编：赵竹青、高雷)