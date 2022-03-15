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截至2月我国充电基础设施累计数量达286.4万台

2022年03月15日11:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者王连香）日前，中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布2月份电动汽车充换电基础设施使用情况。数据显示，2月份公共充电桩数量较上月相比增加3.6万台，同比增长44.9%。

据统计，截至2022年2月，汽车充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩121.3万台，其中直流充电桩49.6万台、交流充电桩71.7万台、交直流一体充电桩589台。从2021年3月到2022年2月，月均新增公共类充电桩约3.1万台。

其中，2022年1-2月，充电基础设施增量为24.7万台，公共充电基础设施增量同比上涨120.8%，随车配建充电设施增量持续上升，同比上升282.1%。截至2022年2月，全国充电基础设施累计数量达286.4万台，同比增加62.9%。

此外，在基础设施建设方面，广东、上海、江苏、北京、浙江、湖北、山东、安徽、河南、四川排名前10地区建设的公共充电基础设施占比达71.9%。

(责编：王连香、高雷)

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