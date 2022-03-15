人民网北京3月15日电 （记者罗知之）记者从北京银保监局获悉，随着开学季到来，大学生们的消费需求高涨，一些不良网贷趁虚而入，如果不注意辨别容易上当受骗，致使个人资产和信誉受损，甚至因恶意催收导致严重后果。北京银保监局提示广大学生，准确识别不法分子典型套路，远离校园不良网络贷款侵害。

套路一：网络平台“零息”贷款陷阱。一些互联网小额贷款机构和科技公司合作，通过“日息低”“零利息”等虚假宣传，诱导大学生过度消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱。其实，所谓“零利息”并不等于零成本，往往还有“服务费”“手续费”“逾期计费”等各类隐性成本，此类宣传故意模糊实际借贷成本，产品综合息费率水平可能很高，且一旦逾期还会产生高额费用。

套路二：网络平台恶意催收。部分大学生在非正规的互联网平台贷款后，一旦逾期未还款，自己和身边的家人朋友可能遭受短信、微信、电话的骚扰，以及侮辱、恐吓、威胁及暴力催收。此外，网络平台可能采取冒充公检法催收等形形色色的手段恶意催收，极易引发一系列家庭和社会问题。

套路三：注销“校园贷”陷阱。一些不法分子冒充互联网平台客服，利用非法渠道获取的个人信息，在电话中准确报出大学生的姓名、身份证号、贷款、家庭住址等信息。在大学生放松警惕后，不法分子谎称根据国家相关政策需要紧急配合注销校园贷账号，否则会影响个人征信、产生高额滞纳金等，其最终目的是诱骗大学生在贷款平台贷款后将资金转至骗子账户。

套路四：“元宇宙”“区块链”网络陷阱。目前网络上出现一些“小游戏”，假借“元宇宙”“区块链”等概念进行炒作，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗学生通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式进行投资，甚至诱骗无经济基础的学生向网络平台贷款用于投资，最终卷款跑路。

对此，北京银保监局提示，要理性消费“不乱贷”，美好青春不负债。要合理借贷要正规，莫把“假李鬼”当成“真李逵”。合理发挥借贷产品作用，树立负责任的借贷意识，不要过度依赖借贷消费，更不要“以贷养贷”“多头借贷”。若确有借钱需求，要选择正规金融机构、正规渠道获取金融服务。可通过拨打金融机构官方客服电话或前往金融机构营业网点进行咨询办理。切不可轻信不法分子的诈骗诱饵，让校园不良网络贷款钻空子。

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