原标题：品质交付全程护航 龙光持续升级“365阳光服务体系”

近日，龙光集团召开经营会议，要求公司克服行业及疫情等因素影响，做好生产经营和项目开发建设，确保项目交付按期按质量高标准完成。

为做好高品质交付工作，龙光提出要积极主动开展好各项工作，持续强化项目全周期管理，以精细化管控保障项目品质与交付质量，履行好企业的主体责任。

目前，龙光已经建立起一套完整成熟的项目全周期质量管理体系。该体系贯穿客户调研、产品设计、工程建设、风险管控、交付验收、交付服务、维保修管理等全流程，通过10多项标准管理制度和流程，形成产品质量管理闭环，实现对项目开发实施全周期精准管控。

以客户需求为出发点，龙光还持续优化服务标准，打造了龙光专属的“365阳光服务体系”，提升精细化的全链条服务水平。在龙光“365阳光服务体系”中，交付质保标准化服务有近30个大项的标准管理动作和制度，覆盖交付前、交付中、交付后三个阶段，有效保障了交付产品和服务的颗粒度，不断刷新业主交付体验。

2022年以来，龙光已经完成多个项目的集中交付，顺德龙光天瀛等部分项目实现高品质提前交付。按照计划，接下来，龙光东莞玖龙玺、南宁江南院子、南宁阳光河畔、汕头熙海岸、中山天禧等多个项目，将在今年3月迎来交付。

(责编：董童、李源)