原标题：中国太保寿险启动“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动

一年一度的“3·15国际消费者权益日”又至，为进一步提升公众风险防范意识，消除侵害消费者权益隐患，构建和谐金融生态环境，在中国银保监会相关要求指导下，中国太保寿险全面启动2022年“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动。

本次活动以“共促消费公平 共享数字金融”为口号，以教育宣传活动为契机，促进公司数字化创新，推动解决“数字鸿沟”。同时，聚焦日常生活涉及的服务场景和高频事件，为消费者提供更加便利化的服务，推进公司及消费者诚信教育和文化建设。

在疫情防控常态化形势下，活动将以线上线下相结合的方式，重点围绕以下五大主题开展。

聚焦特殊群体，共跨“数字鸿沟”

聚焦老年人、残障人士等特殊群体在保险服务领域的高频场景和痛点，在当地疫情条件允许的情况下，通过网点“面对面”银发主题宣传等活动，指导特殊群体使用公司“云柜面”等数智应用，推动解决“数字鸿沟”问题；通过金融知识“进养老院”“进老年大学”“进社区”“进校园”等活动，进一步加强电信诈骗、养老骗局、非法集资等易给老年群体造成侵害的非法金融活动提示和宣传。此外，以线上、线下相结合的方式开展“客户之声”调研活动，充分倾听特殊群体服务诉求。

开展消保新规宣教，拓展服务深度广度

中国太保寿险以生动多样的形式积极开展金融消保新规知识宣教，宣传消费者依法享有的八项基本权利、客户信息隐私保护等，提高消费者金融知识素养。加强革命老区、民族地区、边远地区、脱贫地区、无网点服务触达地区的教育宣传力度，利用数字化技术拓展金融教育宣传活动和金融服务范围，增强消费者的幸福感。

加强风险提示，引导理性投资和理性维权

活动期间，中国太保寿险邀请法律领域专家进行线上开讲，向消费者提醒非法“代理维权”、非法集资放贷、金融诈骗等非法金融活动风险，引导消费者理性投资、理性维权。此外，各地分公司将结合投诉反映焦点、社会关注热点、新业态盲点等，通过微信公众号等平台开展“以案说险”宣传教育，针对消费者关于保险的焦点问题进行答疑解惑，增强消费者的获得感、安全感。

举办高管诚信大讲堂，加强诚信文化建设

活动期间，中国太保寿险总公司高级管理人员、分公司总经理将开展保险诚信文化宣教活动，通过“高管垂范”，推动将诚信文化融入企业文化建设、日常管理、客户服务等公司经营全流程中。

创新开展“太保服务官在行动”专项活动

践行“赋能客户、提升体验，管理者先行”的理念，中国太保已以建立起四级服务官制度。在活动期间，中国太保寿险各地分公司总经理(机构体验服务官)将通过开展金融宣教活动、办理客户投诉案件以及主动走访客户、业务员、监管的形式倾听客户及业务端声音，感知服务体验痛点和流程赌点，听取消防者权益保护工作相关指导，切实提升服务供给质量，保护消费者合法权益。

(责编：董童、李源)