人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）3月15日，记者从中国质量万里行促进会了解到，为树立“质量第一”的强烈意识，促进产品质量提升，中国质量万里行促进会正式启动“真金火炼”随机抽检行动计划。

中国质量万里行促进会副会长、秘书长赵陕雄表示，“真金火炼”随机抽检行动借鉴国际经验做法，发挥权威第三方作用，创新质量治理方式，搭建质量社会监督平台，旨在促进企业全面加强质量管理，落实质量主体责任，加快质量强国建设，促进高质量发展。

“古语说：真金不怕火炼。真正的好产品不怕最严格的检验。真金火炼随机抽检行动随机抽取样品，随机确定检测机构，对相关指标开展质量检测，是对企业产品质量的一次挑战。‘火’是真火，‘金’才是真金，成功接受了挑战的产品才是真正的好产品。”赵陕雄表示。

据了解，“真金火炼”随机抽检行动接受企业自愿申请，在企业代表、质量专家、新闻媒体等方面人士的共同见证下，由中国质量万里行促进会随机抽取样品、随机确定检测机构开展质量检测，以权威第三方的公正检验结果，检验企业产品质量相关指标是否过硬。

据介绍，“真金火炼”随机抽检行动方案经过四个多月的调研、论证后，已列入中国质量万里行2022行动计划，并成立了专门工作组开展此项工作。企业自愿提出申请后，经工作组审核通过后列入行动计划名单。目前，已有包括海尔、上汽通用五菱、华帝等18家国内知名企业向中国质量万里行促进会提出了其相关产品的随机抽检项目。

中国质量万里行促进会相关负责人表示，真金火炼”行动将秉持自愿申请、客观公正、透明公开、动态调整、诚实信用等原则开展工作。

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