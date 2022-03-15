北京银保监局连发三条风险提示，这些“坑”你踩过吗？
人民网北京3月15日电 （记者罗知之）“零门槛”“无抵押”“零利息”，这样的网络贷款可信吗？投资理财一定能让“养老钱”保值增值？代理投诉”“代理退保”“代理处置信用卡债务”等“代理维权”服务靠谱吗？今日，北京银保监局连发三条风险提示，提醒广大学生远离校园不良网络贷款侵害，提醒广大老年消费者注意四类“投资误区”，提示广大消费者警惕非法“代理维权”陷阱。
理性消费不乱贷 美好青春不负债
随着开学季到来，大学生们的消费需求高涨，一些不良网贷趁虚而入，如果不注意辨别容易上当受骗，致使个人资产和信誉受损，甚至因恶意催收导致严重后果。北京银保监局提示广大学生，准确识别不法分子典型套路，远离校园不良网络贷款侵害。
套路一：网络平台“零息”贷款陷阱。一些互联网小额贷款机构和科技公司合作，通过“日息低”“零利息”等虚假宣传，诱导大学生过度消费，导致部分大学生陷入高额贷款陷阱。其实，所谓“零利息”并不等于零成本，往往还有“服务费”“手续费”“逾期计费”等各类隐性成本，此类宣传故意模糊实际借贷成本，产品综合息费率水平可能很高，且一旦逾期还会产生高额费用。
套路二：网络平台恶意催收。部分大学生在非正规的互联网平台贷款后，一旦逾期未还款，自己和身边的家人朋友可能遭受短信、微信、电话的骚扰，以及侮辱、恐吓、威胁及暴力催收。此外，网络平台可能采取冒充公检法催收等形形色色的手段恶意催收，极易引发一系列家庭和社会问题。
套路三：注销“校园贷”陷阱。一些不法分子冒充互联网平台客服，利用非法渠道获取的个人信息，在电话中准确报出大学生的姓名、身份证号、贷款、家庭住址等信息。在大学生放松警惕后，不法分子谎称根据国家相关政策需要紧急配合注销校园贷账号，否则会影响个人征信、产生高额滞纳金等，其最终目的是诱骗大学生在贷款平台贷款后将资金转至骗子账户。
套路四：“元宇宙”“区块链”网络陷阱。目前网络上出现一些“小游戏”，假借“元宇宙”“区块链”等概念进行炒作，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗学生通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式进行投资，甚至诱骗无经济基础的学生向网络平台贷款用于投资，最终卷款跑路。
理性辨别不乱投 护好“养老钱”
当前，我国已加速进入老龄化社会，越来越多的老年人为了减轻儿女负担、更好安享晚年，希望通过投资理财让自己的“养老钱”保值增值，但部分老年人却因为金融知识不足、风险意识不强，落入犯罪分子的诈骗陷阱，遭受了财产损失，影响了晚年幸福。北京银保监局提醒广大老年消费者，注意四类“投资误区”。
误区一：跟风投资。有些老年人“投资理财看邻居”，别人炒股他炒股，别人买基金他买基金，别人买哪种理财他买哪种。老年人在投资渠道上切莫跟风，投资要做到清醒、理性、不盲从，否则一辈子的积蓄可能会付之东流。
误区二：盲目投资。有些老年人面对市场上花样繁多的金融产品不知如何选择，容易被一些巧舌如簧的人员欺骗，在不怎么了解产品的情况下盲目投资，造成资金损失。在购买金融产品时，一定要仔细了解产品背后的运作模式、风控措施等，不可盲目、被动。
误区三：贪利投资。近年来，社会上有些不法分子以“高额利息”为诱饵进行集资诈骗，不少老年人因贪图高利被骗而导致血本无归。集资诈骗通常虚构与其承诺回报相匹配的项目，缺乏实际业务支撑和盈利来源，极易发生卷款跑路、资金链断裂等风险。
误区四：借钱投资。有些老年人误将投资与赚钱直接对等起来，认为只要花钱投资就一定能挣到钱，催生借钱投资、杠杆炒股等高风险行为，一不小心就背上了沉重的债务负担，严重影响正常家庭生活。老年人投资切记量力而行，从自身的经济实力出发，避免高于自身能力的风险投资行为。
警惕非法“代理维权” 依法理性维护权益
近年来，一些非法组织或个人打着为消费者维权的旗号，推出“代理投诉”“代理退保”“代理处置信用卡债务”等所谓“代理维权”服务诱骗消费者，名为代理维权，实则牟取非法利益，严重损害消费者合法权益，扰乱金融市场正常秩序。北京银保监局提示消费者，警惕非法“代理维权”陷阱。
陷阱第一步：非法“代理维权”组织或个人利用网络论坛、微信朋友圈、网购平台、短视频等渠道，冒充法律工作者骗取消费者信任，打出“全额退保”“修复征信”“逃废债务”“全额免息”等幌子，发布帮他人代理成功退保退息、逃避债务等的虚假案例，诱骗消费者委托其代理维权。
陷阱第二步：向消费者收取高额的“代理维权”咨询费、手续费，要求消费者提供身份证、保单、银行卡、联系方式等涉及个人隐私的重要身份信息和敏感金融信息。
陷阱第三步：唆使消费者无视合同约定，怂恿或替代消费者编造事实、伪造证据、提供虚假信息，并使用固定的投诉模板、千篇一律的投诉话术，以消费者代理人的身份向金融机构或监管部门投诉。
陷阱第四步：切断消费者和金融机构、监管部门的有效联系，怂恿或替代消费者采取缠访闹访等过激行为。一些非法代理维权组织甚至采取诱骗、恐吓等手段阻止消费者与金融机构正常协商，严重影响消费者的正常生活。
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