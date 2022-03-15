人民网北京3月5日电 （记者乔雪峰）近日，九元航空一航班突发火警紧急备降的情况引发媒体关注，那么这起事件中的“备降”是一种什么措施？

“备降是指飞机起飞后，由于目的地机场不具备降落条件或航班自身原因改航降落到其他机场的情形。”3月15日，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在例行新闻发布会上回答人民网记者提问时表示，备降是航班安全运行的主动措施，通常不属于紧急情况，安全完全有保障。只有极少数情况，如比较严重的机械故障、严重非法干扰、飞机火警及其他类似险情，机组需要宣布紧急状态，有关各方将按程序采取相应的应对措施，但总体风险仍然可控。3月1日九元航备降长沙机场就属于这类情况。

据吴世杰介绍，航班备降在国内外比较常见，原因多种多样，包括机械故障、旅客突发疾病、机场临时关闭等。对于航班备降，航空公司、机场均有预案。航空公司在执行航班前，都要选择合适的备降机场，一旦出现不正常情况，即可按预案实施备降。

此次备降与“迫降”有何不同？吴世杰表示，迫降是指飞机因全部发动机失效、部分或全部起落架无法放下、严重的操纵系统卡阻等造成飞行机组操作极其困难需要在机场甚至机场以外的陆地或水面上紧急降落的情形，这种情况都需地面启动高级别的应急响应。如2009年全美航空公司“萨利”机长因双发全部失效驾驶客机成功迫降在哈德逊河上。

吴世杰指出，迫降与备降虽然仅一字之差，但两者面临的危险程度却相差甚远。备降是可控范围内的备用运行方案，而迫降则是紧急状况时的无奈之举。

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