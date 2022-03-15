2022年3·15晚会聚焦“公平守正 安心消费”
2022年03月15日14:53 | 来源：央视网
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“公平守正 安心消费”，中央广播电视总台2022年3·15晚会将于3月15日20点在央视财经频道现场直播，并在央视财经新媒体、央视频客户端和央广经济之声同步直播。
刚刚过去的2021年，中国经济总量突破114万亿元，新发展理念指引下的中国经济进入高质量发展的新阶段，充分彰显了稳健增长的底气和实力。
2021年中央经济工作会议强调，要提振市场主体信心，激发市场主体活力，深入推进公平竞争政策实施，加强反垄断和反不正当竞争，以公正监管保障公平竞争，营造各类所有制企业竞相发展的良好环境。
今年的3·15晚会将以“公平守正 安心消费”为主题，继续关注消费领域的违法侵权现象，倡导用诚信之力，筑牢消费之基，共同创造美好生活。
“公平”是守护市场经济平稳健康发展的基础，是市场经济参与各方必须共同遵守的规则。公平也意味着政府监管部门要公正监管、公正执法、平等对待；企业要公平交易、公平竞争，共同为消费者创造公平诚信的消费环境。
“守正”就是恪守正道。政府监管要依法依规，为企业发展营造良好环境，打击违规违法的不正当竞争行为；企业要遵纪守法、诚信经营、重视创新，担当起社会责任。
专家表示，只有各方齐抓共管，促成法治完善，环境改善，秩序向善，促进消费升级，改善消费体验，才能创造让百姓真正“安心消费”的市场环境，助力中国经济提质升级，不断推进高质量发展。
(责编：牛镛、袁勃)
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