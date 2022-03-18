·要深刻理解公正监管就是公共服务；竞争政策就是发展政策；垄断阻碍经济发展，反垄断促进经济发展。

·坚持发展是第一要务，坚持“稳字当头、稳中求进”，坚持“两个毫不动摇”，以规范、透明、可预期的监管，促进宏观经济大盘稳定、推动高质量发展和保护人民群众利益。

·2022年反垄断工作重点做好聚焦提高反垄断法治化水平、聚焦提振市场预期和信心、聚焦稳定宏观经济和保障民生福祉、聚焦推进现代化监管体系建设及聚焦塑造我国竞争新优势五方面工作。

人民网北京3月18日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，3月17日，全国市场监管系统反垄断工作会议以视频形式召开，全面总结2021年反垄断工作，分析新形势新要求，谋划下一步思路，部署2022年重点任务。会议要求，2022年反垄断工作要认真落实中央经济工作会议精神，按照全国市场监管工作会议部署，坚持发展是第一要务，坚持“稳字当头、稳中求进”，坚持“两个毫不动摇”，以规范、透明、可预期的监管，促进宏观经济大盘稳定、推动高质量发展和保护人民群众利益。

会议指出，2021年反垄断工作取得明显成效，重点领域和重大案件执法实现新突破，公平竞争政策体系建设和实施取得新进展，反垄断执法体制和能力建设迈上新台阶，国际合作和竞争倡导迈出新步伐。全国查处垄断案件176件，罚没金额235.86亿元；审结经营者集中案件727件，附条件批准4件、禁止1件。市场监管总局加挂国家反垄断局牌子，监管力量得到充实。成功举办第七届金砖国家国际竞争大会。平台经济竞争生态明显优化，市场竞争环境稳步向好。准确释放了规范和发展并重、稳增长促民生、公平公正监管的政策信号，为推动高质量发展、促进高标准市场体系建设、增进民生福祉、塑造我国竞争新优势作出了积极贡献。

会议强调，要深刻理解公正监管就是公共服务；竞争政策就是发展政策；垄断阻碍经济发展，反垄断促进经济发展。要更加找准促进宏观经济发展的切入点；更加深入认识和尊重市场规律；更加注重推动资本健康有序发展的制度供给；更加强化竞争治理的系统观念；更加开阔全球化视野，不断增强把握大势、服务大局的能力水平。

会议要求，2022年反垄断工作重点做好以下五方面工作：

一是聚焦提高反垄断法治化水平，着力完善公平竞争法律制度体系，为市场主体提供更加清晰的行为指引。

二是聚焦提振市场预期和信心，着力深化公平竞争政策实施，助力畅通国内大循环。

三是聚焦稳定宏观经济和保障民生福祉，着力加强重点领域反垄断监管执法，将公平竞争的“软实力”转化为推动发展的“硬动力”。

四是聚焦推进现代化监管体系建设，着力增强公平竞争治理能力，抓好队伍建设。

五是聚焦塑造我国竞争新优势，着力增强企业合规能力，提高竞争规则领域国际话语权。

(责编：李楠桦、吕骞)