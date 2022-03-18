人民网北京3月18日电 （记者任妍）今日，记者从财政部获悉，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序 促进注册会计师行业健康发展的意见》（国办发〔2021〕30号），依据《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规，财政部切实加强会计师事务所执业质量检查，加大行政处罚力度。2021年，财政部组织各地财政厅（局）对1705家会计师事务所开展检查，同比增长62.07%。截至2022年2月28日，各地财政厅（局）已对85家会计师事务所、119名注册会计师作出行政处罚。

记者了解到，其中，10家会计师事务所被吊销执业许可，20家会计师事务所被暂停执业，27家会计师事务所被警告，28家会计师事务所被没收违法所得及罚款；1名注册会计师被吊销证书，45名注册会计师被暂停执业，73名注册会计师被警告。另有352家会计师事务所、148名注册会计师受到行政处理。

此外，财政部公布了检查中发现的第一批五个典型案例：

一、北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司未对验资过程及结果进行记录，未编制验资工作底稿，在未履行必要审计程序，未获取充分适当的审计证据情况下出具验资报告19258份。北京市财政局对该所作出吊销执业许可的行政处罚，对签字注册会计师焦春河作出暂停执业1年的行政处罚。

二、北京浩清会计师事务所（普通合伙）出具的2632份审计（验资）报告中，1532份报告仅有被审计单位提供的资产负债表、利润表、所有者权益变动表和营业执照，1100份报告无任何形式的工作底稿，在未履行必要的审计程序，未获取充分适当的审计证据的情况下出具审计报告。北京市财政局对该所作出吊销执业许可的行政处罚。

三、岳西华岳会计师事务所出具的1485份审计报告中，有1052份审计报告在审计时未履行必要的审计程序，未获取充分适当的审计证据。安徽省财政厅对该所作出警告并暂停执业1年的行政处罚，对签字注册会计师方元文作出暂停执业1年的行政处罚，对签字注册会计师王佑宏、杨贤伟作出暂停执业6个月的行政处罚，对签字注册会计师徐义来作出暂停执业3个月的行政处罚，对签字注册会计师吴辉作出警告的行政处罚。

四、东阳衡升会计师事务所有限公司为4家单位出具供融资使用的审计报告，在审计报告意见类型和后附财务报表方面，与该所留存的审计报告存在明显差异。浙江省财政厅对该所作出暂停执业6个月并没收违法所得38.7万元的行政处罚，对签字注册会计师陆哲明、王海能作出暂停执业9个月的行政处罚。

五、湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司通过湖南润来会计服务有限公司的网络店铺承接业务，在无业务约定书、未履行必要的审计程序、未获取充分适当的审计证据的情况下出具审计报告，售卖出10份审计报告。湖南省财政厅对该所作出暂停执业6个月、没收违法所得0.68万元并罚款3.4万元的行政处罚。

财政部有关负责人表示，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把推进财会监督作为一项重要政治任务，坚持“强穿透、堵漏洞、用重典、正风气”，保持“严监管、零容忍”遏制财务造假、规范财务审计秩序高压态势不动摇，加大会计信息质量和会计师事务所执业质量检查力度，依法整治行业“潜规则”，坚决清除“害群之马”，着力营造风清气正的市场环境。

(责编：赵竹青、吕骞)