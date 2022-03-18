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农业银行：为2.6万家科创企业提供信贷支持

2022年03月18日11:14 | 来源：人民网
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据中国农业银行（以下简称农业银行）消息，该行充分发挥集团经营优势，构建“投、贷、服”一体化的综合金融服务体系，助力我国科技创新能力提升。目前，农业银行已为2.6万家科创企业提供信贷支持，科创企业贷款继续保持较快增长。

农业银行相关负责人介绍，2020年4月起，农业银行陆续在科创经济活跃的北京、上海、江苏、浙江、广东、四川、深圳、重庆、成都、武汉、长沙等地，设立16家科创金融服务中心，为各类科技创新产业集群提供精准服务。其中，农行浙江分行成立了82家科创专营机构，毗邻科创园、软件园、开发区、高新区等科技创新集聚地，通过“科技支行专营，科技金融专岗”的业务模式，打造科创企业服务网络。

针对科创企业轻资产、担保难、需求急等特征，农业银行积极研发投贷联动、线上场景、公私联动、政府增信、细分客群等五大类多个科创企业专属产品，促进科创金融业务提质增量。该行发挥集团协同作用，提升商投一体化服务，形成商业银行与资本市场优势互补、直接融资与间接融资并驾齐驱的“乘数”效应；设立多只科创企业股权投资基金，为重点区域科创企业高质量发展加速赋能。

农业银行聚焦国家级专精特新“小巨人”企业客群，总分支行高密度联动，前中后台紧密配合，提供“一环双链”特色产品服务，积极推进与全国股转公司、北京证券交易所的战略合作，全力支持“专精特新”企业发展。截至目前，农业银行已与2900余家专精特新“小巨人”企业建立合作关系，合作覆盖率超60%。

该负责人表示，支持科技创新是农业银行贯彻落实新发展理念的直接体现。农业银行将突出专精特新“小巨人”企业金融服务的示范性，通过扩大股权投资规模、优化信贷供给、提供专属产品、组织批量服务来纵深推进，带动更大范畴的科创企业金融服务，争做金融服务新经济新动能的主力军。

(责编：曹淼、李源)

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