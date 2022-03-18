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商务部：加强老字号保护传承 激发创新活力

2022年03月18日13:43 | 来源：人民网
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人民网北京3月18日电 （记者任妍）记者从商务部获悉，日前，商务部以视频形式召开全国促进老字号创新发展工作会，部署落实《商务部等8部门关于促进老字号创新发展的意见》。

会议指出，老字号集历史、文化、商业等诸多功能于一体，是我国工商业发展中孕育的“金字招牌”。促进老字号创新发展，对传承弘扬中华优秀传统文化，促进消费持续恢复，加快构建新发展格局具有重要意义。

会议强调，要把握“创新发展”主题，健全老字号保护、传承、创新、发展四个体系，抓好老字号创新发展大会、老字号数字博物馆、老字号嘉年华三项重点工作，因地制宜、总体谋划、突出重点、有序推进，持续增强老字号创新发展活力。

会议要求，全国商务系统要按照党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，以老字号创新发展激发新的增长动力，创造更多市场需求，更好满足人民美好生活需要，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：赵竹青、吕骞)

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