人民网北京3月18日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，近日，T/CPQS C010—2022《鉴赏收藏用潮流玩偶及类似用途产品》团体标准经中国消费品质量安全促进会审核通过，在“3.15”国际消费者权益日正式发布。

据了解，潮流玩偶（以下简称“潮玩”），一般指以动漫IP、影视剧IP、原创IP等为形象基础，外形及功能仿真度较高、做工精细的供14岁及以上青少年和成人收藏鉴赏的产品。潮玩具有社交、收藏、娱乐等社会属性，目前已成为新一代年轻人休闲、交流的重要载体。

据中国社会科学院《2021中国潮流玩具市场发展报告》数据显示，2015-2020年我国潮玩产业复合年增长率高达36%，预计2022年市场规模将达478亿元，产业正进入高速发展阶段。

中国消费品质量安全促进会相关负责人表示，随着潮玩受热捧的同时，由于缺乏标准的管控约束，行业领域的问题逐渐暴露：一是消费者权益问题。目前，“盲盒”已逐渐成为潮玩主要的营销模式，但一些商家利用“盲盒”的随机属性，将“盲盒”当做“清库存、清残品”的工具。部分“盲盒”不明晰抽中概率，诱导产品过度消费，损害消费者的合法权益；二是安全风险问题。潮玩外表形象生动，容易被低龄儿童误用或玩耍，而由于缺乏适用标准，绝大部分潮玩产品执行的是通用模型产品标准（GB/T 26701），但该标准未有针对性的安全条款，按该标准生产的潮玩或会对儿童健康构成一定的安全风险；三是监督执法依据缺失问题。由于潮玩与一般传统玩具、模型尚未有清晰的标准界定，存在“模糊地带”，导致执法监督遭遇困境。

据介绍，此次发布的潮玩团标，是中国消费品质量安全促进会联合广州海关技术中心，组织召集行业内主要生产及品牌企业，经过一年半的筹备、征求意见与技术研究，完成的全国首个“潮玩”行业自律团体标准，并于2022年1月30日通过专家验收，经过中国消费品质量安全促进会审核通过，于3月15日正式发布。

相关负责人表示，该标准将在多个层面引领和促进潮玩及其“盲盒”产业从无序化扩张到规范化发展。

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