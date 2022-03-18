人民网北京3月18日电 （记者王震）3月18日，深交所发布通知，免收深市上市公司2022年度上市初费、上市年费和股东大会网络投票服务费，以实际行动落实国家减税降费政策要求，支持市场主体应对疫情，加快恢复发展。今年以来，深交所已免收陕西省、河南省和天津市三地上市公司2022年度相关费用。此次扩大减费范围，是深交所全力支持疫情防控和实体经济发展的又一务实举措。

深交所表示，近期，在上市审核、一线监管各条线陆续推出有温度、有弹性的系列监管服务举措，加大对生产经营暂时遇到困难企业的支持力度。下一步，将做实做细各项工作，以更坚定的态度、更有力的措施、更积极的行动，与市场各方共同维护资本市场健康稳定发展。

(责编：王震、吕骞)