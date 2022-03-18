近年来，金融消费与大众生活的连接日趋紧密，人们的金融消费行为更加活跃。对此，中国工商银行辽宁省分行（以下简称“工行辽宁省分行”）结合金融消费的新需求、新情况和新问题，重点突出、有的放矢，逐步搭建起了金融消费者权益保护的构架。

据了解，工行辽宁省分行积极响应监管部门及总行相关工作部署，细化落实消费者权益保护管理工作各项要求，持续强化组织保障、机制保障，推动金融消费权益保护工作协调、有序开展。

工行辽宁省分行党委书记、行长吴迎春介绍，该行持续开展消费者权益保护金融知识宣教工作，鼓励一线员工立足网点、走出网点，线下线上齐头并举，普及金融基础知识，防范非法金融活动，引导金融消费者依法、理性维权，助力提升消费者金融素养。

中国工商银行辽宁省分行党委书记、行长吴迎春。受访者供图

2021年以来，工行辽宁省分行遍布全省的577家营业网点、近万人次参与金融知识宣教普及活动，营业网点金融知识宣教普及率高达100%。

“我们要求各营业网点员工利用老年人、青少年、残障人士、少数民族居民等重点群体到网点办理业务的有利时机，积极宣传介绍手机银行、网上银行、智能柜员机、ATM等自助服务的使用技巧和注意事项，帮助相关群体积极体验，从而正确使用金融数字化产品和服务。”在谈到精准助力特殊客群跨越金融“数字鸿沟”时，吴迎春说。

据了解，在“走出去”主动送教上门服务中，工行辽宁省分行主动与村（居）委会、老年大学、老年福利院、学校、特殊教育机构等对接，开展送金融知识上门、送金融服务上门活动，用消费者喜闻乐见、易于接受的方式宣传热点金融知识，持续提升相关群体金融素养。同时，该行持续关注老年群体的金融需求，高效务实做好“适老”金融服务工作：在线下渠道，营业网点落实无障碍坡道建设，悬挂张贴清晰明确的业务指示牌，配备轮椅、花镜、放大镜等适老基础服务设施；在线上渠道，专门发布服务老年群体的大字体手机银行“幸福生活版”，推出智能柜员机“老年客户关爱版”；有针对性地满足老年人的金融服务需求。

对于如何进一步强化群众的权利意识，吴迎春介绍，该行在积极向革命老区、边远地区等重点区域群众宣传财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权和信息安全权等法定权利的同时，进一步加强对涉消保相关法律法规和监管政策的宣讲，提高人民群众对金融风险账户管控、反洗钱等监管政策及金融机构相关措施的理解。

此外，在金融知识宣传普及工作中，该行以风险提示的方式主动揭示非法集资、电信网络诈骗、非法放贷、非法金融广告、非法“代理维权”、虚拟货币交易炒作等非法金融活动新情况，通过典型案例剖析、重点条款解读等方式，持续保护金融消费者合法权益。

“为保护金融消费者合法权益，规范金融机构提供金融产品和服务，维护公平、公正的市场环境，促进金融市场健康稳定运行，是我们应该承担的社会责任与义务。”吴迎春表示，工行辽宁省分行将引导广大金融消费者树立科学理财观、价值投资观和理性消费观，致力打造“您身边的银行，可信赖的银行”这一品牌，全方位助力广大消费者提升金融素养。

(责编：董童、李源)