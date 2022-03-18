人民网北京3月18日电 （申佳平）保障粮食安全是国之大者，是“三农”工作的头等大事。据悉，国家发展改革委日前印发《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》（以下简称《通知》），要求下大力扩大大豆和油料生产，推进粮豆合理轮作。

首先，《通知》要求全力稳定粮食播种面积和产量。主产区要不断提高粮食综合生产能力，主销区要切实稳定和提高粮食自给率，产销平衡区要确保粮食基本自给。黄淮海等冬小麦主产区重点要应对小麦晚播等不利影响，配合有关部门加强春季田间管理，促进弱苗转壮。双季稻主产区要大力开展集中育秧、机插机播等社会化服务，切实稳住早稻面积。

东北地区要统筹处理好大豆和玉米的关系，科学安排种植结构，发挥好国家粮食安全“压舱石”作用。西南地区要努力挖掘撂荒地潜力，着力扩大玉米种植面积。西北地区要努力稳定和扩大春小麦面积，提高粮食产量。鼓励各地因地制宜发展设施农业，扩大农副产品供给，拓宽农民增收渠道。大力推广优良品种，有效发挥良种良机等作用，推进深松深耕、秸秆还田等关键技术措施落地，提高整地播种质量。

据了解，为支持各地扩大大豆和油料生产，今年开始，国家发展改革委已结合高标准农田建设资金渠道，支持部分地区开展大豆油料生产基地建设，并将会同相关部门指导条件基本具备的地区率先开展盐碱地等后备资源综合利用试点。

《通知》提出各级发展改革委要进一步增强工作主动性，切实加强项目前期工作，大力实施大豆油料扩种行动，推进粮豆合理轮作，统筹支持粮食油料协调发展。大力推广玉米大豆带状复合种植，推动玉米大豆兼容发展。聚焦农机农艺融合、良种良法配套等轻简栽培技术，开展盐碱地大豆种植示范。在高标准农田、病虫害防治等农业基础设施建设中，更多考虑玉米大豆带状复合种植需要，尽可能降低复合种植生产成本。积极支持开发南方冬闲田扩种油菜，因地制宜扩大花生、油茶种植面积，多油并举提升产能。

同时，努力保障“菜篮子”产品生产和有效供给。统筹做好蔬菜生产流通布局规划，抓好“南菜北运”基地和北方设施蔬菜产区蔬菜生产，促进蔬菜总量稳定和结构平衡。密切关注研判本地区生猪供需形势和猪周期演变，及时采取政府收储等针对性措施，稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基本产能，防止生产大起大落。加快扩大牛羊肉和奶业生产，抓好草原畜牧业转型升级试点示范工作。稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量。充分利用信息技术手段，通过农产品交易会、电商平台、直播带货等形式，促进产销衔接。

在农业基础设施建设方面，《通知》要求强化农田水利设施运行管护，压实管护责任，健全管护机制，确保工程设施长期发挥效益。坚决守住耕地红线，分类明确耕地用途，严格落实耕地利用优先序，耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。加强与财政部门、农业部门等沟通对接，地方政府债券要对符合条件的“三农”领域项目予以积极支持。围绕落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，结合本地区农业农村发展实际，抓紧谋划储备一批农田水利等农业基础设施建设项目，努力扩大农业领域有效投资。

“化肥是粮食的“粮食”，化肥保供稳价直接关系粮食等农业生产稳定。”《通知》提出，切实保障化肥生产要素供应，在符合环保和安全生产要求的前提下，推动停产企业尽快复产、达产，尽量提高企业生产开工水平。主动协调解决本地区春耕肥储备、夏管肥临时储备承储企业在贷款、运输及货源等方面的困难。积极指导各地推广测土配方施肥、机械深施、水肥一体化等科学施肥技术，推广使用绿色、高效新型肥料，加快支持发展肥料统配统施等专业化服务，提升施肥专业化、集约化水平和肥料利用率，加快推动化肥减量增效。

此外，充分发挥“三农”政策的激励效应，切实加强政策宣传解读，促进粮食稳产增产。通过政府网站、主流媒体等渠道，加强本地“三农”政策动态、农产品生产和供求等信息发布。充分运用大数据、云计算等现代技术，及时发布产销动态等市场信息，促进本地区农产品供销平衡。各地发展改革委要密切关注粮食和大豆生产形势，深入分析并协调解决存在的突出问题，及时总结本地区促进农业生产的好经验、好做法。

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