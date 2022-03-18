人民网北京3月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，3月18日9时，黄河内蒙古封冻河段全线开通，凌汛洪水安全进入万家寨水库，标志着黄河2021-2022年度凌汛期结束。本年度黄河凌汛期历时117天，开河日期较常年偏早7天。黄河凌情总体平稳，全河封冻总长度714千米，未发生凌汛灾害。

“本年度黄河宁蒙河段凌情呈现流凌时间长、封河流量大、封河长度短、槽蓄水增量小、开河时间早、开河凌峰小等特点。”水利部黄河水利委员会主任汪安南介绍道，一是流凌期持续时间长，封河流量大。流凌期持续25天，较常年偏长12天；封河流量827立方米每秒，较常年偏大32%。二是封河长度偏短，槽蓄水增量偏小。本年度宁蒙河段最大封河长度637千米，较近10年均值偏短138千米，为1991年以来第二短；巴彦高勒至头道拐河段最大槽蓄水增量约7.6亿立方米，较近10年均值偏小约29%。三是开河偏早，开河凌峰较小。开河期气温整体偏高，开河速度偏快，巴彦高勒、三湖河口、头道拐水文断面开通日期分别较常年偏早8天、9天、6天；头道拐水文断面凌峰流量1190立方米每秒，较常年偏小43%。

据了解，水利部高度重视黄河防凌工作，水利部部长李国英多次开展专题会商会部署防凌工作，锚定“确保人民群众生命财产安全、确保黄河堤防不决口”目标，组织指导水利部黄河水利委员会和内蒙古、宁夏等沿黄省（自治区）水利部门全力做好各项工作。

水利部密切关注天气、水情、冰情、河情、工情“五情”，准确预报主要水文站流凌、封河、开河日期。科学调度骨干工程，精准调控刘家峡、海勃湾、万家寨等水库确保行凌顺畅、凌情平稳，同时兼顾储备春灌及抗旱用水；及时调度启用乌兰布和、河套灌区及乌梁素海和小白河等应急分洪区分凌，累计分凌2.52亿立方米。督促指导沿黄地方政府和水利部门加强对薄弱堤段和易出现冰坝河段的巡查检查，加强涉河工程项目监管，及时拆除跨河浮桥等行凌障碍，前置抢险力量、物资、设备，落实滩区群众避险措施，确保人员安全。

“沿黄省（自治区）严格落实以行政首长负责制为核心的各项防凌责任制，完善防凌预案方案，强化各项防凌措施，加强河道、在建工程等关键区域安全监管，认真做好防洪工程巡查防护。各水库管理单位和电力调度部门密切配合，中国人民解放军和武警部队全力支援。各级和各单位履职尽责、团结协作，确保了黄河防凌安全和人民生命安全。”汪安南说。

(责编：申佳平、吕骞)